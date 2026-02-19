- 충남도, 통합지원협의체 출범식 및 제1차 회의 개최…보건의료 등 다양한 기관 참여

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 도민 욕구를 반영한 수요자 중심의 ‘의료·요양 통합돌봄 체계’ 구축을 본격 추진한다.

도는 19일 도청 대회의실에서 전형식 도 정무부지사와 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활 돌봄, 주거 관련 기관 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데, ‘통합지원협의체 출범식 및 제1차 정기회의’를 개최했다.

행사는 ▷위촉장 수여 ▷통합돌봄 사업 및 협의체 역할 안내 ▷제1차 정기회의 순으로 진행했다.

총 29명(당연직 5, 위촉직 24명)으로 구성된 통합지원협의체는 지역 내 분절된 돌봄자원을 연계하고, 협력체계를 강화하는 역할을 수행한다.

정기회의에서는 ▷의료·요양 통합돌봄 실행계획서 심의 ▷의료·요양 통합돌봄 추진 방향 공유 ▷지역 특성을 반영한 충남형 통합돌봄 모델 발전 방향 등을 논의했다.

도는 이번 협의체 출범을 계기로 민관 협력 기반을 한층 강화하고, 도민이 살던 곳에서 필요한 서비스를 통합적으로 지원받을 수 있는 지속가능한 지역 돌봄체계를 단계적으로 구축해 나갈 방침이다.

도 관계자는 “통합지원협의체 출범으로 민관이 힘을 합쳐 더욱 촘촘하고 체계적인 돌봄 안전망을 만들어가겠다”며 “모든 도민이 어디서든 필요한 돌봄을 받을 수 있는 충남형 통합돌봄 체계를 차근차근 완성해 나가겠다”고 말했다.