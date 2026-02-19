계약서·세무·IT 마케팅까지 중개 필수 실무 총망라 기수 네트워크·현장 임장 체험으로 실전 역량 강화 4월 20일 노량진 개강…초보 중개사 창업 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌 부설 부동산아카데미가 공인중개사 합격생의 창업 역량 강화를 위한 실무 교육 과정 운영에 나선다.

에듀윌 부동산아카데미는 ‘창업CEO 과정 12기’를 개강하고 수강생을 모집한다고 19일 밝혔다. 이번 과정은 공인중개사 자격증 취득 이후 실제 중개업 창업이나 운영 과정에서 어려움을 겪는 초보 중개사를 위해 마련된 실무 중심 교육 프로그램이다.

교육은 오는 4월 20일 에듀윌 부동산아카데미 노량진학원에서 시작된다. 중개 현장에서 즉시 활용 가능한 핵심 실무 전반을 체계적으로 다루는 것이 특징이다.

주요 커리큘럼은 ▲부동산 계약서 작성법 ▲부동산 IT 마케팅 ▲세무 및 상권 분석 ▲중개 실무 등 기초 과정부터 ▲경매 및 빌딩 실무 등 고수익 창출을 위한 전문 과정까지 포함한다. 창업 준비 단계에서 필요한 실무 역량을 단계별로 익힐 수 있도록 구성됐다.

수강생 대상 네트워크 프로그램도 운영된다. 기수별 정기 모임과 교류 활동을 통해 인적 네트워크 형성을 지원하고, 실제 중개사무소와 경매 현장을 방문하는 임장 체험 기회를 제공해 현장 이해도를 높일 수 있도록 했다.

에듀윌 부동산아카데미 관계자는 “공인중개사 시험 합격 이후 성공적인 창업으로 이어지기 위해서는 실전 노하우 축적이 중요하다”며 “계약서 작성부터 마케팅, 경매 실무까지 통합적으로 학습해 준비된 부동산 전문가로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

과정 관련 상담과 신청은 에듀윌 부동산아카데미 노량진학원 또는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.