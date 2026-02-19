[헤럴드경제=문영규 기자] 학령인구 감소로 2030년 졸업생이 10명 이하 초·중·고교가 2000곳을 넘을 것이란 전망이 나왔다.

19일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원실은 올해 전국 초·중·고교(본교 기준·휴교 및 폐교 제외) 중 졸업생이 10명 이하인 곳은 1863곳으로 조사됐다고 밝혔다.

의원실이 입수한 ‘시도교육청별 중기 학생 배치계획’에 따르면, 이같은 학교들은 점차 늘어나 내년엔 1917곳, 2028년 1994곳으로 늘었다가 2029년 1914곳으로 소폭 감소하지만, 2030년엔 100여 곳 이상 늘어나 2026곳에 달할 것으로 추산된다.

학교급별로 보면 이같은 상황은 초등학교에서 가장 두드러졌다. 올해 졸업생 10명 이하 초등학교는 1469곳으로, 78.8%의 비중을 차지했다. 중학교는 358곳, 고등학교 36곳이었다.

2030년엔 졸업생 10명 이하 초등학교가 1584곳으로 4년 후 115곳(7.8%) 증가한다. 중학교는 같은 기간 59곳(16.5%) 늘어난 417곳, 고등학교는 9곳(25%) 줄어든 25곳으로 예상됐다.

‘입학생 10명 이하’ 중학교 급증

‘입학생 10명 이하’ 학교 수도 상승세를 이어갈 것으로 보인다.

올해 입학생 10명 이하인 곳은 2196곳이었다. 내년엔 2234곳, 2028년 2313곳으로 증가세를 보이다 2029년 2147곳으로 증가세가 주춤할 것으로 전망됐지만 2030년 2257곳으로 다시 늘어날 것으로 전망됐다.

학교급별로 보면 올해 입학생 10명 이하 초등학교는 1764곳, 중학교 399곳, 고등학교 33곳이다.

다만 2030년엔 4년 전 대비 ‘입학생 10명 이하’ 초등학교는 줄어들고 중학교는 급증할 것으로 전망됐다.

2030년 입학생이 10명 이하인 초등학교는 1739곳으로 예상됐고, 중학교 485곳, 고등학교 33곳이었다.

진선미 의원은 “학령인구 감소 상황이 계속되면서 폐교 재산 관리가 앞으로의 과제가 될 것”이라며 “지자체와 협의체를 구성해 교육 재산 활용 방안을 선제적으로 고민해야 한다”고 강조했다.