준결 청신호…19일 예선 마지막 캐나다전

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 예선에서 1위를 달리던 스웨덴을 잡고 준결승 진출 가능성을 높였다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 세계랭킹 3위 한국은 18일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스웨덴(세계랭킹 4위)과 라운드 로빈 8차전에서 7엔드 만에 8-3으로 쾌승했다.

5승 3패를 기록한 한국은 19일 캐나다와 예선 마지막 경기에서 상위 4개 팀에 주는 준결승 진출권을 노린다.

전날 4강 진출을 확정한 스웨덴은 이날 실수를 연발했고, 한국은 이를 놓치지 않았다. 후공으로 시작한 1엔드에서 김민지의 정교한 샷으로 하우스 안에 스톤 3개를 모은 뒤 김은지가 마지막 스톤으로 스웨덴의 2번 스톤을 밀어내며 대거 3점을 선취했다.

기세를 탄 한국은 선공이던 2엔드에서 1점, 3엔드에서 2점, 4엔드에서 2점을 추가, 8-0으로 격차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐다.

한국은 선공인 5엔드를 1실점으로 막은 뒤 후공을 잡은 6엔드에서 전략상 1실점하면서 8-2가 됐다. 7엔드에서도 1실점으로 엔드를 마무리했다. 스웨덴은 남은 엔드에서 역전이 어려울 것이라고 판단해 악수를 청하며 그대로 경기를 끝냈다.