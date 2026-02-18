“대부분 의대 중복합격자…5년새 최대 규모”

[헤럴드경제=최원혁 기자] 2026학년도 서울대 자연계 정시 합격자 180명이 등록을 포기한 것으로 나타났다. 이는 최근 5년 새 최대 규모다. 이들은 다른 의대에 중복합격해 서울대 등록을 하지 않은 것으로 보인다.

18일 종로학원에 따르면 2026학년도 서울대 정시 합격자 중 등록포기 인원은 총 224명으로 집계됐다.

계열별로 보면 자연계가 180명(80.4%)으로, 대다수를 차지했다. 이는 의대 모집인원이 많이 늘어난 2025학년도 당시 178명보다도 많은 수치다. 의대 증원 전인 2023학년도(88명)와 비교하면 2배 넘게 증가했다.

자연계 등록포기자 가운데 첨단융합학부는 전년 대비 33.3%나 증가한 16명이 등록하지 않았다. 이들이 정시모집 정원에서 차지하는 비율은 21.9%에 달한다.

전기정보공학부는 전년보다 25% 증가한 15명이, 간호대는 48.3% 늘어난 14명이 등록하지 않았다.

자연계열의 등록포기 미발생 학과는 의예과와 에너지자원공학과, 통계학과 등 3곳에 불과했다. 인문계는 36명(16.1%), 예체능은 8명(3.6%)이 등록하지 않았다.

서울대만의 현상이 아니다. 연세대에서도 659명이 등록을 포기했고 이 중 432명이 자연계열이었다. 고려대 역시 612명 중 435명이 자연계열 등록포기자였다. SKY 3개 대학에서 정시 합격 후 등록을 포기한 인원은 총 1495명에 달한다.

임성호 종로학원 대표는 “서울대 자연계 정시 등록포기자는 사실상 대부분이 의대 중복합격자로 볼 수 있다”며 “서울대 경영, 경제 등 인문계열 등록포기자도 대부분 인문계열 선발 의대, 치대, 한의대 등에 동시 합격한 것으로 추정된다”고 분석했다.