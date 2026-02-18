순매수 상위 5개 수익률, 외국인 ‘승’ 개인·외국인 순매수 상위 종목 접점 없어

[헤럴드경제=서재근 기자] 이달 개인 투자자들이 SK하이닉스를 3조원어치 순매수한 반면, 외국인은 5조원 가까이 순매도한 것으로 나타났다.

18일 한국거래소에 따르면 2월 2∼13일 개인 순매수 상위 종목은 SK하이닉스(3조2473억원), NAVER(7164억원), 현대차(5026억원), 한화에어로스페이스(4852억원), 카카오(4029억원) 순이다.

같은 기간 외국인은 두산에너빌리티(5992억원)를 가장 많이 순매수했고, 한화솔루션(2984억원), 셀트리온(2592억원), 아모레퍼시픽(1584억원), 효성중공업(1579억원)이 뒤를 이었다.

개인과 외국인의 순매수 상위 종목은 한 종목도 겹치지 않았다. 해당 기간 순매수 상위 5개 종목의 평균 수익률은 개인 -6.76%, 외국인 18.73%로 집계됐다.

개인의 경우 순매수 상위 5개 종목 모두 ‘마이너스’ 수익률을 나타냈다.

순매도 종목에서도 개인과 외국인의 선택은 엇갈렸다. 다만, 삼성전자는 개인과 외국인 모두 매도 우위를 나타냈다.

외국인 순매수 1위 종목인 두산에너빌리티를 개인은 가장 많은 7329억원 순매도했다.

이어 삼성전자(5282억원), 한화솔루션(5282억원), 셀트리온(4573억원), 삼성전자우(2995억원)를 많이 팔았다.

외국인은 개인이 가장 많이 산 SK하이닉스(4조8810억원)를 5조원 가까이 팔아치웠다.

이어 삼성전자(2조1670억원), 현대차(7548억원), SK스퀘어(5262억원), 한화에어로스페이스(4187억원) 순으로 매도 우위를 나타냈다.

다만, 설 연휴 직전 한 주간(9∼13일) 외국인은 삼성전자를 2조5597억원, SK하이닉스를 1829억원 순매수하며 다시 반도체에 ‘베팅’하는 모습을 보였다. 반면, 개인은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 4330억원, 1조2463억원 순매도해 차익실현에 나섰다.

외국인 매수세에 힘입어 삼성전자는 3거래일 연속 상승해 설 연휴 전 마지막 거래일인 지난 13일 역대 최고가인 18만1200원에 거래를 마감했다.

증권가에서는 반도체 산업의 호황이 당분간 지속될 것으로 보면서 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 일제히 ‘매수’ 혹은 ‘비중확대’ 의견을 내놓고 있다.