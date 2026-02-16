최민정과 韓쇼트 쌍끌이 ‘차세대 에이스’ 1000m 입상으로, 혼계주 아쉬움 씻어

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 대표팀 차세대 에이스인 ‘람보르길리’ 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 무대에서 첫 메달을 신고하며 마음의 짐을 어느 정도 덜었다.

김길리는 앞서 지난 10일 탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 혼성 계주 2000ｍ 준결승에서 앞서 달리던 미국의 커린 스토더드가 넘어지면서 덮치자 피할 틈도 없이 부딪쳐 쓰러졌다. 다행히 큰 부상은 피했지만, 한국 대표팀은 결승 진출에 실패하고 메달을 획득하지 못했다.

김길리는 이날 경기 후 대표팀 동료들에게 미안함을 느끼며 펑펑 울었다. 이번 레이스를 앞두고 “계주에서 연이어 넘어지면서 동료들에게 미안했는데, 마음의 빚을 갚고 싶다”고 말했다.

12일엔 개인전 첫 메달 종목인 여자 500ｍ 준준결승에서 탈락했다. 이런 아쉬움을 뒤로 하고 16일 같은 장소에서 열린 여자 1000ｍ에서 기어이 동메달을 목에 걸었다.

이날 준결승에서 뒤따르던 하너 데스멋(벨기에)의 반칙으로 또 넘어지는 불운을 겪었으나 어드밴스를 받아 결승에 진출했고, 세계 최고의 선수들과 치열한 경쟁 끝에 세 번째로 결승선을 통과해 시상대에 섰다.

그는 레이스가 끝난 뒤 또 다시 눈물을 펑펑 흘리며 그동안의 마음고생을 드러냈다.

김길리는 초등학교 1학년 때 집 근처에 있는 한국체대 쇼트트랙 특강 프로그램을 통해 운동을 시작했다. 한국체대 빙상장에서 훈련하던 최민정, 심석희(서울시청)의 모습을 지켜보며 국가대표의 꿈을 키웠고 무럭무럭 자라 주니어 무대를 휩쓸었다.

김길리는 강한 체력과 튼튼한 체격을 바탕으로 무섭게 성장했다. 서현고 재학 시절 세계 정상급 선수로 발돋움한 김길리는 2023-2024시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵에서 세계 랭킹 1위에 오르며 정점을 찍었다.

이후에도 꾸준히 활약을 이어가며 최민정과 함께 한국 여자 쇼트트랙을 쌍끌이 해왔다.