클로이 김과 승부 “가장 치열한 드라마”

[헤럴드경제=조용직 기자] 최가온(세화여고)의 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 우승 순간이 대회 전반기 최고의 장면 중 하나로 꼽혔다.

미국 스포츠 매체 디애슬레틱은 16일 현재까지 올림픽 최고의 장면 7개를 추려 독자들에게 소개했다.

이 매체는 두 번째 순서로 최가온의 스노보드 여자 하프파이프 우승을 지목했다. ‘가장 경쟁이 치열한 드라마’라는 제목이 붙은 최가온과 클로이 김(미국)의 대결을 두고 이 매체는 “올림픽 2연패를 달성한 클로이 김이 2차 시기까지 88.00점으로 1위를 달리며 또 금메달을 딸 가능성이 매우 커 보였다”며 “그러나 한국의 17세 최가온이 탁월한 기량으로 90.25점을 받았고, 클로이 김은 3차 시기에서 넘어졌다”고 최가온의 역전 과정을 기술했다.

최가온의 이 금메달은 16일 오후 현재 우리나라 선수단의 유일한 금메달이다. 특히 시상식과 이후 인터뷰 등에서 최가온과 클로이 김이 서로에게 보여준 존경과 축하의 모습은 많은 스포츠 팬에게 훈훈한 감동을 안기기도 했다.

이 매체가 선정한 가장 인상적인 장면으로 꼽은 것은 피겨 남자 싱글의 일리야 말리닌(미국)이 선보인 기대 이하의 연기였다.

가장 강력한 우승 후보로 꼽혔던 말리닌이 메달 획득조차 실패한 것을 역설적인 의미에서 최고 장면으로 선택한 것이다. 매체는 ‘가장 충격적인 실망’이라고 평가하며 “말리닌은 완벽할 필요도 없이, 안정적인 연기만 했더라도 금메달을 딸 수 있었을 것”이라고 적었다.

개인전에서 충격적인 결과를 받아 든 말리닌은 그에 앞서 열린 단체전에서는 금메달을 따내 ‘불행 중 다행’으로 이번 대회를 빈손으로 끝내지는 않았다.

매체는 이어 린지 본(미국)의 부상, 드론을 활용한 중계 영상에 대한 호평, 스키 점프 선수들이 성기 확대 주사를 맞는다는 해프닝, 노르웨이 바이애슬론 선수인 스투를라 홀름 레그레이드가 동메달 획득 후 ‘바람을 피웠다’고 자백한 인터뷰 등을 인상적인 장면으로 지목했다.