[헤럴드경제=유동현 기자] 일본 정부는 독일 뮌헨안보회의에 참석한 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 다카이치 사나에 총리가 중국 주권에 도전하는 발언을 했다고 비판한 데 대해 “사실과 다르다”고 16일 반박했다.

기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 “중국 측 주장은 사실에 반한다”며 “어제 외교 경로를 통해 엄격한 의견을 전달했다”고 말했다.

기하라 장관은 “국제사회에는 불투명한 군사력 확장을 오랜 기간 지속하고 힘이나 위압에 의한 일방적 현상 변경 시도를 계속 강화하는 나라도 있는 반면 일본은 이런 움직임에 반대한다”고 주장했다.

그러면서 “일본의 방위력 강화는 점점 심각해지는 안보 환경에 대한 것으로, 특정 제3국을 대상으로 한 것이 아니다”라고 말했다.

그는 “일본 정부는 중국과 대화에 열려있고 앞으로도 냉정하고 적절한 대응을 할 생각”이라고 덧붙였다.

앞서 왕 부장은 지난 14일 뮌헨안보회의에서 “일본 총리가 대만해협의 유사(有事·전쟁이나 재해 등 긴급상황)는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’를 구성한다고 말했다”며 “(다카이치 총리의 말은) 중국 국가 주권에 직접 도전한 것”이라며 다카이치 총리의 지난해 11월 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 비판했다.