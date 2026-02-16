[헤럴드경제=조용직 기자] 스피드스케이팅 단거리 여제 펨케 콕(네덜란드)이 명불허전의 기량으로 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽도 제패했다.

16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 이 대회 여자 500ｍ에서 콕은 36초 49의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 콕은 36초 09의 세계기록을 보유한 선수다.

차세대 간판 이나현(한국체대)이 첫 올림픽 무대에서 37초86의 기록으로 10위에 이름을 올렸다.

여자 1000ｍ에서 역대 한국 선수 최고 순위인 9위를 따냈던 이나현은 이날 주 종목인 여자 500ｍ에서도 ‘톱 10’을 작성하며 4년 뒤 올림픽 메달권 진입을 향한 기대감을 높였다.

같은 종목에 출전한 김민선(의정부시청)은 38초010의 기록으로 14위에 그쳤다.

2018 평창 동계 올림픽 여자 500ｍ에서 16위, 2022 베이징 동계 올림픽 같은 종목에서 7위에 올랐던 김민선은 세 번째 올림픽 무대에서 첫 메달 획득에 도전했으나 아쉽게 목표를 이루지 못했다. 김민선은 지난 10일에 열린 여자 1000ｍ에선 18위를 기록했다.

은메달은 여자 1000ｍ 금메달리스트인 유타 레이르담(네덜란드·37초15), 동메달은 일본의 다카기 미호(37초27)가 차지했다.