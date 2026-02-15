[헤럴드경제=이원율 기자]베트남에서 호랑이 2마리의 사체를 불법으로 거래한 현지인 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.

15일(현지시간) AFP통신과 베트남 매체 VN익스프레스 등에 따르면 중부 타인호아성 경찰은 멸종위기 동물 불법거래 혐의로 50대 A 씨와 30대 B 씨 등 베트남인 2명을 체포했다고 밝혔다.

A 씨는 사회관계망서비스(SNS)에서 마주한 B 씨에게 7만7000달러(약 1억1000만원)를 주고 2마리 무게가 총 400㎏인 호랑이 사체를 사들인 혐의를 받는다.

A 씨는 단속을 피하기 위해 철문과 감시 카메라를 둔 자택 지하실 냉동고에서 호랑이 사체를 보관했다.

VN익스프레스는 죽은 호랑이들이 냉동 보관되기 전 이미 내장이 모두 제거된 상태였다고 전했다.

조사 결과 B 씨는 중부 하띤성 국경 인근에서 라오스인에게 호랑이 2마리를 사들여 타인호아성으로 옮긴 후 A 씨에게 다시 팔았다.

A 씨는 호랑이 뼈를 진하게 고아 젤리와 유사한 점성 물질로 만들 수 있는 장비를 갖고 있었다. 그는 경찰에 “호랑이 뼈를 조리해 팔아 돈을 벌고자 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

호랑이는 국제자연보전연맹(ICUN)에 의해 멸종위기 동물로 지정됐다.

하지만 베트남에서는 호랑이 뼈가 병 치료에 특효가 있는 것으로 알려져 불법 사냥 뒤 사체를 몰래 파는 일이 종종 발생하고 있다.

지난 2022년 3월에는 호랑이를 약재로 쓰기 위해 전기로 도살한 일당 3명이 베트남 공안에게 체포된 적도 있었다.

이들은 중북부 응에안성에서 무게 220㎏의 호랑이를 사들인 후 감전사시킨 혐의를 받았다.

그런가 하면, 직전 해에는 하노이 공안이 중부 하띤성에 있는 한 시민의 자택 냉동고에서 호랑이 사체와 동물들의 뼈를 발견했다. 같은 해 8월에는 응에안성 공안이 자신의 집 지하실에서 인도차이나 호랑이 14마리를 사육하던 한 시민을 체포했다.