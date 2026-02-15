3R 더블보기 등 이븐파 72타

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2000만달러) 3라운드에서 공동 63위를 기록했다.

김시우는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 페블비치의 페블비치 골프링크스(파72·6989야드)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 버디 3개와 더블보기 1개, 보기 1개로 이븐파 72타를 쳤다.

사흘 합계 3언더파 213타의 성적을 낸 김시우는 전날 공동 59위에서 순위가 더 하락한 공동 63위가 됐다.

악샤이 바티아(미국)가 19언더파 197타 단독 선두에 올랐고 콜린 모리카와(미국)는 이날 하루에만 10타를 줄이며 17언더파 199타 공동 2위로 뛰어올랐다.

교포 선수 이민우(호주)는 14언더파 202타로 공동 7위, 남자 골프 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 11언더파 205타로 공동 22위다. 지난해 이 대회에서 우승한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 9언더파 207타 공동 39위로 3라운드를 마무리했다.