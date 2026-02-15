3월 15일 헤럴드경제(G3) 대상경주

한국마사회(회장 우희종)는 설 연휴를 맞아 오는 20일부터 22일까지 서울·부산경남·제주 3개 경마공원을 전면 휴장한다고 15일 밝혔다.

휴장 기간에는 경마 시행을 비롯해 경마공원 내 모든 시설 운영이 일시 중단된다. 설 휴장 이후 경마는 이달 27일부터 본격적인 시즌 레이스에 돌입한다.

특히, 3월 한 달간 매주 대상경주를 편성해 겨울 동안 잠시 숨을 고른 경마 열기를 다시 끌어올릴 계획이다. 렛츠런파크 서울에서는 3월 15일 국내 최고 권위의 헤럴드경제배(G3)를 필두로 같은 달 1일 스포츠서울배(L), 22일 동아일보배(L) 대상경주가 개최된다. 봄 시즌의 포문을 여는 굵직한 승부가 이어지며 경마 팬들의 이목을 집중시킬 전망이다.

부산경남에서도 주요 대상경주가 잇따라 열린다. 3월 8일 부산일보배(G3)와 같은 달 29일 KRA컵 마일(G2)이 예정돼 있다.

또한 3월 2일에는 월요일 공휴경마가 시행된다. 서울 10개 경주, 제주 7개 경주가 편성돼 연휴 이후 경마 열기를 이어갈 전망이다.