인근 지역 지진동 감지 가능 “안전 유의”

[헤럴드경제=신대원 기자] 기상청은 15일 오전 4시13분38초 경기 연천군 북북동쪽 4㎞지역에서 규모 3.0의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 38.13도, 동경 127.10도로 발생 깊이는 9㎞다.

경북 연천군과 이웃한 지역에서도 지진동을 느낄 수 있는 수준이다.

이번 지진 계기진도는 경기 연천군 3, 경기 김포·동두천·파주·포천, 강원 철원군 2였다.

각각 ‘실내, 특히 건물 위층 사람이 현저히 느끼며 정차된 차가 약간 흔들리는 정도’와 ‘조용한 상태나 건물 위층의 소수만 느끼는 정도’의 흔들림이다.

이번 지진은 올해 한반도에서 발생한 지진 중 가장 규모가 큰 지진이기도 하다.

올해 들어 한반도와 주변 해역에서는 규모 2.0 이상 지진이 총 8차례 발생했다.

규모 3.0 이상 지진이 발생한 것은 올해 들어 처음이다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의하기를 바란다”고 당부했다.