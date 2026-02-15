2025년 60가구 지원…2026년 ‘우선순위’ 기준 적용, 촘촘한 주거복지 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 주거취약계층의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성을 위해 서울시 ‘희망의 집수리’ 사업을 지속 추진한다.

‘희망의 집수리’ 사업은 노후하고 열악한 주거환경에 거주하는 저소득 가구를 대상으로 주택 개보수를 지원하여 주거 안전성을 확보하고 삶의 질을 높이기 위해 추진된다.

구는 2025년 한 해 동안 총 60가구를 대상으로 집수리 지원을 완료했다.

주요 지원 내용은 도배·장판 교체, 단열 및 방수 공사, 창호 및 보일러 교체, 안전시설 설치 등으로 대상 가구의 주거환경 개선과 에너지 비용 절감, 안전사고 예방 등 효과를 거두었다.

특히 2026년에는 지원이 보다 실질적으로 필요한 가구에 돌아갈 수 있도록 대상자 기준이 강화된다. 기존 소득 및 주거환경 중심의 평가 방식에 더해 ‘우선순위’ 기준이 새롭게 도입된다.

우선 고려 대상에는 주거 취약도가 높은 가구가 포함되며, 이를 통해 복지 사각지대에 놓인 주민을 보다 적극적으로 지원하고 사업의 형평성과 실효성을 높일 계획이다.

구는 동주민센터 등과 협력하여 주거 환경이 열악한 취약가구를 적극 발굴, 현장 중심의 주거개선 지원을 지속해서 확대해 나갈 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “희망의 집수리 사업은 단순한 주택 개보수를 넘어 주민의 안전과 생활의 질을 높이는데 중요한 복지사업”이라며 “주거 취약계층이 안정적인 생활을 영위할 수 있도록 촘촘한 주거복지 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.