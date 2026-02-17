정부, 설 연휴 기간 비상대응체계 가동…예약 후 방문 권장

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 설 연휴 기간 의료기관에 수혈용 혈액을 안정적으로 공급하기 위해 일부 헌혈의집을 정상 운영한다고 밝혔다.

매년 겨울철은 한파, 방학, 독감 유행 등 계절적 요인으로 인해 헌혈자가 급감하는 시기로, 대한적십자사 혈액관리본부, 한마음혈액원 등 공급혈액원의 일일 혈액 보유량이 적정 수준인 5일분을 유지하기 어려운 상황이 반복됐다.

이에 정부는 설 연휴 기간에도 혈액 수급에 차질이 없도록 공급혈액원 비상대응체계를 가동, 설날 당일을 제외한 연휴 기간에도 일부 헌혈의집(헌혈카페)을 운영한다.

설 연휴 기간에 문 여는 헌혈의집(헌혈카페)의 운영일과 시간 등이 변경될 수 있어 대한적십자사 혈액관리본부, 한마음혈액원 누리집 또는 레드커넥트(앱)를 통해 예약 후 방문이 권장된다.

정은경 복지부 장관은 “정부는 설 연휴 동안 수혈이 필요한 환자들이 안심하고 치료받을 수 있도록 혈액 수급 상황을 24시간 면밀히 모니터링하겠다”며 “설날 당일을 제외한 연휴 기간에도 헌혈의집(헌혈카페)을 찾아 가족과 이웃을 사랑하는 마음으로 헌혈에 동참해 주시기를 부탁드린다”고 당부했다.