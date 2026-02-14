장동혁 “윤리위, 원칙대로 판단” 한동훈 “한심스러운 추태” 비판 배 의원도 “납득 불가능” 반발

[헤럴드경제=서정은 기자] 국민의힘 중앙윤리위가 친한(친한동훈)계 배현진 의원에 대해 ‘당원권 1년 정지’ 중징계를 내리자, 당내 갈등이 터져나오고 있다.

한동훈 전 대표는 설 명절 연휴 첫날인 14일 페이스북에 “정치가 걱정을 덜어드리기는커녕 한심스러운 추태로 걱정을 더해드리기만 하고 있어 송구스럽다”며 “어떤 어려움이 있더라도 저는, 좋은 정치 꼭 해내겠다”고 밝혔다.

친한계 김종혁 전 최고위원도 페이스북에 “정적 숙청 도구로 전락한 불법 계엄 사령부, 국민의힘 윤민우 윤리위원장의 윤리위는 폭파돼야 한다”고 적었다.

김미애 의원은 페이스북에 올린 글에서 자신은 친한계가 아니라고 말한 뒤 “배 의원 징계 사유가 된 SNS 게시물 논란이 과연 ‘당원권 정지 1년’이라는 중징계에 해당하는지 의문”이라고 꼬집었다. 그러면서 “장동혁 지도부는 갈등을 봉합하기는커녕 사실상 증폭시키고 방치하고 있다”며 “이제는 자멸의 정치를 멈춰야 한다”고 강조했다.

당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’도 입장문에서 “선거를 앞두고 통합해야 할 당이 계속 ‘마이너스 정치’를 하는 것은 스스로 패배의 길을 택하는 자해 행위”라며 “지금 당원에 대해 진행되는 모든 징계 절차를 중단하라”고 목소리를 높였다.

양향자 최고위원도 자신이 2021년 지역 사무소 직원의 성범죄 의혹으로 민주당에서 제명됐지만, 무혐의로 결론이 나면서 복당 권유를 받았다고 언급했다. 이어 “성급함은 패배를 부르고, 원칙은 결국 시간을 이긴다. 다 때가 있다”고 언급했다.

당사자인 배 의원도 기자회견에서 “예상했으나 납득 불가한 징계”라며 “장동혁 지도부 생존 방식은 당내 숙청뿐”이라고 강하게 비판한 바 있다.

이같은 반발에도 장동혁 대표는 한 언론과의 인터뷰에서 “당 대표가 윤리위 결정을 평가하는 것은 바람직하지 않다”며 “윤리위가 원칙대로 판단한 것으로 생각한다”고 말했다. 박성훈 수석대변인도 기자들과 만나 “개인적으로 안타깝게 생각하지만 윤리위의 독자적 판단을 존중할 수밖에 없다”며 “정무적 고려를 했다면 설 연휴 직전 의사결정을 내리지 않았을 것”이라고 말했다.

강승규 의원도 YTN에 출연해 “친한계 의원들이 지도부의 큰 원칙 등을 비난하는 것에 몰두하니 이래서는 질서를 유지하기 쉽지 않겠다는 측면에서 징계가 이뤄진 것으로 본다”며 “지방선거는 단일대오를 형성해야 하는데, 이에 지도부가 결심한 게 아닌가”라고 언급했다.

아직까지 배 의원은 전날 이뤄진 징계에 대해 재심을 신청할지 아직 밝히지 않은 상태다.