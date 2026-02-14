샤오미 YU7, 1월 판매량 3만7000 테슬라 모델Y는 1만6000대 그쳐 중국 판매량 20위로 추락

“샤오미가 중국에서 적어도 1월만큼은 테슬라를 왕좌에서 끌어내리는데 성공했다.” 미국 CNBC 방송 보도 내용

[헤럴드경제=김영철 기자] 스마트폰 제조사에서 전기차 업체로 변신한 샤오미가 전기차(EV) 선두주자 테슬라보다 중국에서 두 배 많은 판매량을 기록했다.

미 경제전문매체 CNBC는 13일(현지시간) 중국 승용차시장정보연석회(CPCA) 데이터를 인용해 샤오미의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘YU7’은 지난 1월 3만7869대 팔려 중국 내 판매 1위를 기록했다고 보도했다.

테슬라의 주력 모델 모델Y 판매량은 같은 기간 1만6845대 판매에 그쳤다. 이에 따라 지난해 12월까지만 해도 판매량 1위를 기록했던 모델 Y의 판매순위는 20위(내연기관 포함 전체)로 곤두박질쳤다. 신에너지차(NEV)부문으로 한정할 경우 7위를 차지했다.

스마트폰 업체 샤오미, 2년 전 전기차 시장 진출

샤오미는 본래 전기차를 중점으로 생산하던 기업이 아니다. 스마트폰과 가전제품으로 유명한 이 기업은 후발주자로 전기차 시장에 뛰어들었다. 샤오미는 지난 2024년 3월 자사 첫 배터리 전기차 ‘SU7’ 시리즈를 출시했다.

지난해 6월에는 자사의 두 번째 전기차 모델인 YU7의 판매를 시작했다. 출시 당시 YU7의 표준반(기본형) 가격은 25만3500위안(약 4798만원)이었고, 프로의 출시가는 27만9900위안(약 5295만원), 최고급형인 YU7 맥스의 출시가는 32만9900위안(약 6242만원)으로 발표됐다.

고급 SUV를 표방한 YU7은 1970L의 넓은 적재 용량, 무소음 유리와 30개 이상의 방음재를 사용한 소음 최소화 환경, 25개의 스피커를 탑재한 고급 오디오 시스템, 강력한 자외선 차단 기능 등을 갖췄다고 샤오미 측은 강조했다.

차 밖에서도 음성으로 차를 제어하고 스마트폰의 음성 인식을 통해 차의 위치를 바로 찾을 수 있다고 밝혔다. 또 글로벌 시장을 겨냥한 듯 레이 CEO는 YU7이 아이폰의 지도와 애플뮤직 등 애플 생태계와 호환성이 좋다고 강조했다.

‘테슬라 추월’ 노리는 샤오미…중국서 모델Y 점유율 가져갈듯

CNBC는 “샤오미는 전기차 시장에 진출할 때부터 테슬라를 겨냥한 목표를 숨기지 않았다”며 “샤오미 측은 YU7의 경우 1회 충전 주행거리 등 핵심 지표에서 테슬라를 앞선다고 주장했다”고 전했다.

애널리스트들은 지난해 YU7이 테슬라의 중국 내 베스트셀링 차종인 모델Y의 점유율을 일부 가져갈 것으로 예상하고 있다. 지난해 12월에는 모델Y가 월간 판매 1위를 기록했고, BYD의 저가형 친플러스(Qin Plus)보다 앞섰다. 샤오미 YU7은 3위였다.

다만 월간 판매 지표는 변동성이 클 수 있다. YU7은 10월에도 모델Y를 판매량에서 앞섰지만, 그때는 1위를 하진 못했다. 지금까지는 테슬라가 전반적으로 판매 강세를 더 꾸준히 보여왔다.

한편 지난해 중국 시장 전체 판매 1위는 300만 대 이상을 판 BYD가 차지했으며 지리자동차가 260만 대로 2위를 기록했다. 테슬라와 샤오미는 신에너지차 부문에서 각각 5위와 10위를 기록했다.