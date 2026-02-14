올 3번째 70대 타수 라운드 ‘부진’

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 PGA 투어 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2000만달러) 2라운드에서 공동 59위에 자리했다.

김시우는 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 페블비치의 스파이글래스 힐 골프코스(파72·7071야드)에서 열린 대회 이틀째 2라운드에서 버디 1개와 보기 3개로 2타를 잃었다. 중간 합계 3언더파 141타가 된 김시우는 전날 공동 19위에서 순위가 40계단 내려간 공동 59위가 됐다.

올해 출전한 4개 대회에서 준우승 1회, 3위 1회 등 세 차례나 ‘톱10’ 성적을 거둔 그에게는 뼈아픈 라운드였다. 올해 김시우가 치른 18개 라운드 가운데 70대 타수는 이날이 세 번째다.

그는 2026시즌 들어 1월 아메리칸 익스프레스 4라운드 72타, 지난주 피닉스오픈 1라운드 73타와 이날 경기를 제외하면 매번 60대 타수를 쳤다.

히사츠네 료(일본)와 악샤이 바티아(미국)가 나란히 15언더파 129타로 공동 선두에 나섰다.

리키 파울러와 샘 번스(이상 미국)가 선두에 1타 뒤진 공동 3위에 올랐고, 교포 선수 이민우(호주)는 12언더파 132타로 공동 5위를 달리고 있다.

지난해 이 대회에서 우승한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 9언더파 135타를 기록하며 토미 플리트우드(잉글랜드) 등과 함께 공동 17위다. 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 6언더파 138타, 공동 34위로 대회 반환점을 돌았다.