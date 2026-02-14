4위로 韓피겨 男싱글 역대 최고 아쉬운 쿼드러플 토루프 실수 우승후보 말리닌, 최악 연기 8위

[헤럴드경제=조용직 기자] 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 올림픽 한국 남자 최고 순위인 4위에 올랐다.

차준환은 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점, 감점 1점, 총점 181.20점을 받았다.

그는 쇼트 프로그램 점수 92.72점을 합한 최종 총점 273.92점으로 미카일 샤이도로프(카자흐스탄·291.58점), 가기야마 유마(280.06점), 사토 순(274.90점·이상 일본)의 뒤를 이었다. 3위 사토와 불과 0.98점 차로 아깝게 메달을 놓쳤다.

유력한 우승 후보로 꼽히던 미국의 ‘쿼드신’ 일리야 말리닌은 첫 올림픽 출전의 압박감을 이겨내지 못하고 최악의 연기를 보이며 264.49점으로 8위에 머물렀다.

2018 평창 대회에서 당시 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 올랐던 차준환은 2022 베이징 대회에서 자신의 기록을 넘어 5위로 끌어올렸고 이번 대회에선 한 계단 더 올라섰다.

24명의 출전 선수 중 19번째로 은반 위에 오른 차준환은 프리 스케이팅 프로그램인 ‘광인을 위한 발라드’(Balada para un Loco)에 맞춰 연기를 시작했다.

그는 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코를 깨끗하게 처리했으나 이어진 쿼드러플 토루프를 시도하다가 크게 넘어지며 이 요소에서만 수행점수(GOE) 4.75점이 깎였다. 곧바로 일어난 차준환은 차분하게 연기를 이어갔다. 10% 가산점이 붙는 후반부에 집중력을 잃지 않고 트리플 플립-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프를 완벽하게 뛰었다.

세 번째 올림픽 무대를 마무리하는 모든 연기를 마친 차준환은 한동안 은반 위에 앉아 만감이 교차하는 표정을 지었다.

이날 경기에선 말리닌, 가기야마, 프랑스의 아당 샤오잉파(269.27점·프랑스) 등 여러 우승 후보가 크게 흔들리며 샤이도로프가 ‘어부지리’로 금메달을 목에 걸었다.