[헤럴드경제=김보영 기자] 연애 리얼리티 프로그램 ‘솔로지옥5’ 출연자 이성훈이 이명박 전 대통령의 외손자라는 소문에 대해 제작진이 사실무근이라고 밝혔다.

13일 서울 종로구 소격동 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 김정현 PD는 최근 온라인 상에서 화제가 된 ‘이성훈, 이명박 전 대통령 손자설’에 대해 “사실이 아니라고 확인을 받았다. 먼 친척도 아니라고 하더라”고 선을 그었다.

김 PD는 “저희도 너무 닮고 목소리도 비슷해서 진짜인가 싶어서 물었는데 아니라고 하더라”라며 “본인도 당황했을 거다. 저희가 연락을 했는데 미국에 있기도 해서 답장이 늦게 와 ‘어?’ 했는데 아니라는 대답을 들었다”라고 덧붙였다.

함께 인터뷰에 참석한 김재원 PD 역시 “사실 이걸 본인에게 물어보는 게 맞나 생각도 했다. 사실 루머가 사실이든 아니든 우리 프로그램과 관계는 없지 않나”라며 “그래도 화제가 되다 보니까 확인했다. 저희는 가족 관계를 어느 정도 알고 있어서 아닐거라고 생각은 했다”고 설명했다.

이성훈은 2000년생으로 현재 미국 뉴욕에 거주 중인 출연자다. UC버클리에서 컴퓨터 과학 및 응용 수학을 전공했으며, 졸업 후 테크 및 금융 업계에서 커리어를 쌓아온 것으로 알려졌다. 특히 구글 엔지니어를 거쳐 뉴욕에서 ‘퀀트 트레이더로 일하고 있다고 밝혀 화려한 스펙으로 화제를 모았다.

방송 이후 안정적인 태도와 절제된 감정 표현이 주목을 받으면서, 그의 가족관계와 관련한 확인되지 않은 소문이 온라인상에서 확산됐다. 이성훈의 외모와 목소리가 이 전 대통령과 닮았다는 점을 근거로 외손자설까지 퍼졌지만, 제작진이 직접 확인한 결과 사실이 아닌 것으로 정리됐다.

한편 ‘솔로지옥5’는 커플이 되어야만 섬을 나갈 수 있는 ‘지옥도’를 배경으로 펼쳐지는 데이팅 리얼리티 프로그램이다. 공개 이후 글로벌 TOP10 비영어 부문 2위를 차지하는 등 전 시즌에 이어 흥행을 이어가고 있다.