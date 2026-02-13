한국이 만든 전세계 크루즈 마켓플레이스

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국이 만든 전세계 크루즈 전문 마켓플레이스 플랫폼 크루지아가 글로벌 크루즈 선사 MSC 크루즈와 함께 중동 핵심 지역을 한 번에 여행할 수 있는 ‘MSC WORLD EUROPA 얼리버드 페스티벌’을 오는 2월 28일까지 한정 진행한다.

출발일은 2026년 11월 30일과 12월 21일, 총 2회다. 연말 휴가 시즌을 겨냥해 한 해를 특별하게 마무리하고 싶은 여행자에게 적합한 일정이다.

이 여행이 설 명절을 앞두고 들이닥친 행운인 이유는 가격과 특전에 있다. 보통 동남아 5~6일 크루즈 가 200만원을 넘는데, 이 중동 4개도시 8일상품은 캐빈에 따라 100만원 초반대에도 누릴수 있다. 발코니 캐빈 기준 약 150만원대부터 이용 가능하다.

최근 예능 프로그램 ‘지구오락실’ 노출 이후 관심이 높아진 아부다비와 두바이를 비롯해 카타르, 바레인까지 중동의 대표 여행지를 한 번에 둘러볼 수 있다.

얼리버드 예약 고객을 위한 혜택도 마련됐다. 중동 여행 필수 아이템과 기념 굿즈가 제공되며, 크루즈 전 일정 동안 사용 가능한 선내 Wi-Fi 이용권도 포함된다. 허니문이나 기념일 여행객을 위한 로맨틱 스페셜 서비스도 조건 충족 시 제공된다.

이번 프로모션은 지금 미리 예약하고, 여행은 연말에 떠나는 일정으로 구성됐다. 바쁜 일상 속에서 여행 계획을 미뤄왔던 여행자라면 합리적인 가격으로 일정을 먼저 확보한 뒤 연말에 여유롭게 중동을 여행할 수 있는 기회다.

여행은 아부다비 출발·도착 일정으로, 항공 이동 없이 크루즈로 각 도시를 순항하는 방식이다. 여행 중 짐을 다시 싸거나 숙소를 옮길 필요가 없어 이동 부담이 큰 중동 여행을 보다 편안하게 즐길 수 있다.

각 기항지에서는 지역을 대표하는 주요 관광지도 함께 경험할 수 있다. 아부다비에서는 루브르 아부다비와 페라리 월드가 위치한 야스 아일랜드를 중심으로 문화와 엔터테인먼트를 즐길 수 있으며, 두바이에서는 초고층 스카이라인과 대형 쇼핑몰 등 현대적인 도시 풍경을 만날 수 있다. 카타르 도하에서는 문화 지구와 해안 도시 풍경을, 바레인에서는 중동 전통과 현대가 공존하는 시내 관광이 가능하다.

이번 일정에는 MSC 크루즈의 차세대 친환경 선박 MSC World Europa가 투입된다. LNG 추진 방식의 친환경 크루즈로, 대형 프롬나드와 씨어터, 수영장과 워터파크 등 다양한 엔터테인먼트 시설을 갖춰 이동 시간마저 여행의 일부로 즐길 수 있다.

크루지아 관계자는 “이번 상품은 100만원대 가격으로 중동 4개 도시를 크루즈로 여행할 수 있다는 점에서 가격 대비 구성에 대한 만족도가 높다”며 “연말 여행 상품임에도 불구하고, 가성비를 중심으로 한 문의가 빠르게 늘고 있다”고 전했다.

MSC WORLD EUROPA 얼리버드 페스티벌은 선착순 한정 수량으로 운영되며, 자세한 일정과 예약 정보는 크루지아 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.