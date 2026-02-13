구례지역 30개 기관장 함께 500인분 떡국 나눔 행사

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 대한불교조계종 제19교구 본사 지리산대화엄사(주지 우석 스님)는 설 명절을 앞둔 13일 구례 오일장에서 지역 상인을 위한 ‘구례온(求禮溫)’ 구례 지역사회 온기나눔 행사를 개최했다.

이번 행사는 약 10년 전(2015년) 추진되었던 사업의 의미를 되새기며, 이웃 간 나눔과 공동체의 정을 다시 확산시키기 위해 새롭게 기획되었다.

특히 설 명절을 앞두고 생업에 종사하는 전통시장 상인들과 지역 내 취약계층에 따뜻한 한 끼 식사를 전하며 위로와 응원의 마음을 나누는 데 목적이 있다.

이날 행사에 전남 광주특별시장 예비후보인 민형배 국회의원이 구례온 떡국 나눔 행사에 참여하여 온기를 나누었다.

이날 행사에 사골 떡국 500인분을 140명의 봉사자들과 함께 현장 배식으로 구례시장 오일장 상인(점포 및 노점)과 전통시장 인근 취약계층 배달되었다.

이번 행사에는 지리산 대화엄사 주지 우석교구장스님, 상가번영회장 허명진, 구례군노인전문요양원장 김병철, 구례군가족센터장 박미연, 청소년상담복지센터장 백사인, 구례지역자활센터장 이정민, 청소년문화의집 관장 박금순, 곡성노인맞춤돌봄센터장 손인자 등 6개 협력기관이 함께했다.