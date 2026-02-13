[헤럴드경제=조용직 기자] 프로-스펙스(대표 문성준)가 WBC(월드베이스볼클래식) 국가대표팀 2차 오키나와 캠프에 공식 훈련복 및 유니폼 후원사로 참여한다.

KBO는 프로-스펙스가 지난 1월 대표팀 사이판 1차 훈련 캠프 지원에 이어 이번 오키나와 2차 캠프에서도 훈련복과 유니폼 등 약 2억4000만원 상당의 공식 용품을 제공한다고 13일 밝혔다.

프로-스펙스는 2022년 KBO와 공식 후원 협약을 체결한 이후 대한민국 야구 국가대표팀과 꾸준히 동행해왔다. 이번에 지원하는 공식 훈련복과 유니폼은 기능성과 활동성을 강화한 제품으로, 프로-스펙스는 선수단이 최상의 컨디션 속에서 훈련 및 연습 경기에 전념할 수 있도록 뒷받침할 예정이다.

국가대표팀은 이달 20일 삼성전을 시작으로 21·23일 한화, 24일 KIA, 26일 삼성, 27일 KT와 차례로 맞붙으며 4개 팀을 상대로 총 6경기의 평가전을 치를 예정이다. 이 경기는 네이버의 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’과 KBO 유튜브를 통해 생중계될 예정이며, KBSN 스포츠, MBC 스포츠플러스, SPOTV에서도 라이브로 시청할 수 있다.