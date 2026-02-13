지난해 한국영화 ‘흥행 1위’부터 ‘블록버스터’까지 ‘1승’·‘파일럿’…가족 코미디 영화 출격 대기

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 한해 한국 영화 흥행 1위에 빛나는 영화 ‘좀비딸’이 설 연휴 안방극장을 찾는다. 동명의 웹소설을 원작으로 하는 블록버스터 ‘전지적 독자 시점’도 지상파 최초로 공개돼 시청자들을 만난다. 설 연휴를 맞이해 준비한 지상파 3사의 안방극장 라인업이 더 없이 풍성하다. 엄선된 흥행작·화제작들로 가득한 설 특선 영화를 소개한다.

KBS는 16일부터 18일까지 매일 밤 ‘파묘’, ‘야당’, ‘탈주’를 순차적으로 방영한다. 1191만 관객을 동원하며 흥행 돌풍을 일으킨 ‘파묘’(2024)는 수상한 묘를 이장한 풍수사와 장의사, 무속인들에게 벌어지는 기이한 사건을 담은 오컬트 미스터리다. 최민식·김고은·유해진·이도현이 주연했다.

‘야당’(2025)은 지난해 한국 영화 전체 박스오피스 2위에 오른 범죄 액션물이다. 337만명의 관객을 동원했다. 유해진과 강하늘이 주연한 이 영화는 마약 누명을 쓴 주인공이 검사에게 감형을 조건으로 정보를 제공하는 마약 수사 브로커(야당)가 되고, 검사와 형사 등과 함께 마약 세계의 설계도를 파헤치며 벌어지는 범죄 스릴러다.

이제훈, 구교환 주연의 ‘탈주’(2024)는 북한이탈주민 정하늘의 이야기를 모티브로 한 영화로다. 철책 반대편의 삶을 꿈꾸는 북한군 병사 규남과 그를 막아야 하는 보위부 장교 현상의 목숨을 건 탈주와 추격전을 그린 영화로, ‘삼진그룹 영어토익반(2020)’의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다.

SBS는 13일 저녁 영화 ‘파일럿’을 시작으로 설 영화 특집의 포문을 연다. 17일 오후 5시 35분에는 ‘1승’, 18일 오후 8시 20분에는 ‘좀비딸’의 방송이 예정돼 있다. ‘파일럿’(2024)은 ‘여름 흥행 토템’ 조정석 주연의 코미디다. 하루아침에 실직자가 된 한정우가 재취업에 성공하면서 벌어지는 소동을 그린다. 관객 471만명을 동원한 흥행작이다.

지난해 한국영화 최고 흥행기록을 세운 ‘좀비딸’(2025)도 조정석의 주연작이다. 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 ‘수아’와 그런 딸 수아를 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 아빠 ‘정환’이 펼치는 코믹 감동 드라마로, 이윤창 작가가 쓰고 그린 글로벌 누적 조회수 5억뷰의 웹툰 ‘좀비가 되어버린 나의 딸’이 원작이다.

한국 최초 프로배구를 소재로 한 영화 ‘1승’(2024)은 이겨본 적 없는 감독과, 이길 생각 없는 구단주, 이기는 법 모르는 선수들이 승리 가능성 1도 없는 프로 여자배구단의 단 1승을 위해 도전하는 이야기를 그린 코미디 스포츠 영화다. 송강호와 박정민이 주연햇다.

MBC는 오는 16일 오후 10시 영화 ‘전지적 독자 시점’(2025)(이하 전독시)을 TV 최초로 선보인다. 전 세계적 메가 히트작인 동명의 웹소설을 영화화한 것으로, 약 300억원 이상의 제작비가 투입된 블록버스터다. 10년 이상 연재된 소설이 완결된 날 소설 속 세계가 현실이 되어 버리고, 유일한 독자였던 ‘김독자’가 소설의 주인공 ‘유중혁’ 그리고 동료들과 함께 멸망한 세계에서 살아남기 위한 판타지 액션을 그렸다.