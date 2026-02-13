21일 예비 고1 대상, 실전형 전환기 교육 심화 프로그램 운영…지난 7일 열린 ‘부모와 자녀가 함께 듣는 고등학교 전환기 특강’ 성과 바탕으로 기획

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 예비 고1을 대상으로 한 전환기 교육 심화 프로그램 ‘HIGH PATH: 고교학점제 실전연습’을 2월 21일 오후 1시부터 4시 30분까지 동대문구 교육지원센터 대강의실에서 예비 고1 학생 30명을 대상으로 운영한다.

앞서 지난 2월 7일 동대문구 교육지원센터에서 운영한 ‘부모와 자녀가 함께 듣는 고등학교 전환기 특강’은 고등학교 생활과 입시제도, 고교학점제에 대한 이해를 돕기 위해 진행됐으며, 참여자들의 높은 만족도 속에 성황리에 마무리됐다.

특강 참여자들은 “고교생활의 변화와 필요한 전략을 알기 쉽게 설명해 큰 도움이 됐다”, “학원 설명회와 차별화된 객관적인 입시 설명이 인상 깊었다”, “고교학점제를 쉽게 이해할 수 있는 계기가 됐다”는 등 고등학교 전환기를 준비하는데 실질적인 도움이 되었다는 평가가 이어졌다.

이에 구는 기존 전환기 특강에서 한 단계 더 나아가, 학생들이 고교학점제를 실제 학업 계획으로 연결해볼 수 있도록 ‘HIGH PATH : 고교학점제 실전연습’을 전환기 교육 심화 과정으로 기획했다.

프로그램은 고교학점제의 핵심 개념을 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 퀴즈, 카드 탐색, 사례 분석 등 참여형 활동을 중심으로 구성됐다. 이를 바탕으로 학생들은 자신의 진로 방향을 구체화하고 이에 맞는 수강 과목을 선택, 학업 계획까지 직접 설계한다.

구 관계자는 “전환기 특강에 대한 높은 호응을 바탕으로 학생들이 보다 주체적으로 고교학점제를 이해하고 준비할 수 있는 심화 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 전환기 교육을 통해 상급 학교로 진학하는 청소년들이 새로운 교육 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

프로그램 신청은 동대문구 누리집을 통한 온라인 선착순 접수로 진행되며, 자세한 사항은 동대문구 교육지원센터로 문의하면 된다.