- 청년 문화 활성화를 위한 비영리 및 문화예술 기관의 협력 기반 구축

- ▲청년대상 공동 프로그램 운영 ▲청년 창작자 지원 ▲독립영화 연계 콘텐츠 제작 등 추진

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 ‘재단’)은 2월 13일 서울 종로구 청년재단에서 들꽃영화제(공동위원장 오동진․달시 파켓․이정세)와 「청년 문화‧독립영화 활성화를 위한 업무협약」을 체결했다.

이번 협약은 청년과 독립영화 분야의 주체들이 함께 참여하는 협업 구조를 통해 청년문화를 활성화하고, 문화 콘텐츠 기반의 지속 가능한 협력 모델을 구축하기 위해 추진되었다.

들꽃영화제는 한국 독립·저예산 영화의 창작 환경 조성과 문화 다양성 확산을 목적으로, 2014년부터 매년 영화제 및 시상식을 개최해오고 있다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲청년 대상 독립영화 및 문화예술 관련 공동 프로그램 기획‧운영 ▲청년 영화인 등 창작자 발굴‧지원 ▲협업을 통한 홍보 콘텐츠 제작 및 확산 등에 협력할 예정이다.

오동진 들꽃영화제 공동위원장은 “이번 청년재단과의 협력으로 더욱 젊고 진보적이며 실험적인 영화, 세상을 바꾸되 함께 변화시킬 수 있는 영화를 발굴하는데 노력할 것이다”고 전했다.

오창석 청년재단 이사장은 “이번 협약을 계기로 들꽃영화제 ‘들꽃영화상’을 수상한 우수 작품들을 청년들에게 소개할 계획”이라며, “아울러 단순한 문화 콘텐츠 소개를 넘어, 청년과 창작자가 함께 만들어가는 청년문화 협업의 출발점이 되도록 하겠다”고 밝혔다.