[헤럴드경제=문영규 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시 개입’을 시사하자 “목을 벨 수밖에 없다”는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 쉐젠 오사카 주재 중국 총영사가 3개월 만에 공식 행사에 모습을 드러냈다.

13일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 쉐 총영사는 지난 10일 중국 춘제(春節·중국의 설)를 축하하는 행사에 참석해 인사하며 “최근 중일 관계가 엄중하고 복잡한 상황에 직면해 있지만, 중국의 정책적 입장은 명확하고 일관적”이라고 밝혔다.

그는 “(중국은) 어떠한 흔들림과 변화도 없다”고 강조하며 “일본 정부가 실질적 행동으로 중일 관계의 정치적 기반, 지역 평화와 안정의 분위기를 유지하라”고 촉구했다.

이날 쉐 총영사가 언급한 ‘실질적 행동’은 중국 정부가 요구해 온 다카이치 총리의 대만 관련 발언 철회를 의미하는 것이란 분석이다.

그러면서 “관할 구역의 각계 인사들이 적극적으로 행동해 양국 관계가 정상 궤도로 돌아갈 수 있도록 힘을 실어달라”고 말했다.

현지 언론은 쉐 총영사가 공개 행사에 모습을 드러낸 것은 지난해 11월 초순 다카이치 총리를 비판한 이후 처음이라고 전했다.

쉐 총영사는 당시 다카이치 총리의 대만 관련 발언에 대해 “멋대로 들어오는 그 더러운 목은 한순간의 주저함도 없이 벨 수밖에 없다”는 극언을 엑스(X·옛 트위터)에 올렸다가 삭제했다.

이에 일본 정치권에서는 쉐 총영사를 강제 추방해야 한다는 주장이 나오기도 했다.

우장하오 주일 중국대사도 중일관계 악화와 관련해 일본에 책임을 전가하는 메시지를 냈다.

중국 관찰자망에 따르면 우장하오 대사는 같은 날 개최한 신년 리셉션에서 “현재 중일 관계는 국교 정상화 이후 가장 어려운 국면에 빠져 있다”며 “책임은 전적으로 일본에 있다”고 했다.

우 대사는 “대만 문제는 중국의 내정으로 어떠한 외부 간섭도 용납할 수 없다”며 “영토 주권을 수호하려는 중국의 입장은 확고하다. 이보다 더 중대한 일은 없다”고 강조했다.

그는 “전후 80년간 ‘정상 국가’를 주장했는데 이는 전후 80년이 비정상이었다는 뜻이냐”고 반문하며 “이는 주변국과 아시아의 평화와 안정에 무엇을 의미하는지 깊이 생각해야 한다”고 말했다.