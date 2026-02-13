자녀에게 물려준 휴대폰에 혜택 추가

SK텔레콤은 설날·신학기 시즌을 맞아 부모가 자녀에게 사용하는 휴대폰을 물려주면 다양한 혜택을 제공하는 ‘가족폰 나눠쓰기’ 무료 부가서비스를 출시했다고 13일 밝혔다.

가족폰 나눠쓰기는 법정대리인이 사용하던 휴대폰을 만 13세 이하 자녀에게 물려주면 신청이 가능하다. ▷1년 동안 매월 2㎇ 데이터 쿠폰 ▷1년 동안 가족 로밍 횟수 무제한 무료 ▷T우주패스 올리브영·스타벅스·이마트24 구독료 최대 6회 50% 할인 등 3가지 혜택이 법정대리인에게 제공된다.

자녀의 휴대폰은 처음 개통하는 ‘첫 휴대폰’이 아니어도 신청할 수 있다. 2㎇ 데이터 쿠폰은 부가서비스 가입 후, 다음 달부터 매달 1일 법정대리인에게 발송된다. 해당 데이터는 가족 혹은 T 고객에게 선물하기도 가능하다.

가족 로밍은 SK텔레콤의 로밍 서비스인 ‘바로 요금제’에 가입한 가족 대표 1명이 3000원만 추가해 가입하면 모든 가족(대표 포함 최대 5명)이 로밍 데이터를 함께 사용할 수 있는 서비스다.

지난해 8월 출시된 T 우주패스 올리브영·스타벅스·이마트24 구독상품은 월 9900원 구독료로 인기 제휴처 3곳에서 최대 약 6만원 혜택을 누릴 수 있다. 가족폰 나눠쓰기 가입 후, 해당 상품을 구독하면 총 6회 자동으로 50% 할인이 적용된다. 기존 T 우주패스 구독자에게는 가족폰 나눠쓰기 가입 이후 자동으로 할인이 적용된다.

고재우 기자