여행의 완벽한 동반자

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전라남도 여수를 처음 찾는 관광객부터 재방문객까지 누구나 편리하게 즐길 수 있는 ‘여수 낭만버스’ 시티투어가 운영된다.

‘여수 낭만버스’는 여수 문화관광해설사와 동행해 주요 관광지를 둘러보며 여수의 매력과 이야기를 한 번에 만날 수 있는 버스 투어로 이동 자체가 여행이 되는 관광 콘텐츠로 주목받고 있다.

낭만버스는 관광객의 취향에 따라 선택할 수 있는 다양한 코스로 운영된다.

1층 버스는 돌산도 향일암 코스, 브릿지 코스(다리) 등 여수의 대표 명소와 역사·문화를 둘러볼 수 있는 다양한 코스들로 구성됐으며, 2층 버스는 시내 순환과 야경 코스로 운영해 여수 전체를 둘러볼 수 있는 색다른 여행 코스들을 즐길 수 있다.

오는 4월부터는 2층 버스 안에서 버스킹과 뮤지컬 공연을 함께 즐길 수 있는 ‘시간을 달리는 버스커’ 코스를 선보일 예정인데 이 코스는 매년 높은 탑승률을 기록하고 있다.

낭만버스 코스에 대한 자세한 정보와 예약은 여수시OK통합예약시스템을 통해 확인할 수 있다.