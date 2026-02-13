임직원 대상 명상 및 자세 교정법 등 교육도

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설은 건축직 임직원들의 실무 역량을 강화하고 내부 소통과 현장 업무 협력 효율 제고를 위해 동절기 워크샵을 가졌다고 13일 밝혔다.

반도건설은 올해 초 새해를 맞아 ‘상생·소통·협력강화를 통한 안전보건문화 구축’이라는 안전보건 경영 방침을 선포했다. 8년 연속 중대재해 0건 달성을 위해 노력을 기울이고 있다.

건축직 담당 임직원을 대상으로 진행한 이번 워크샵은 총 4차수에 나눠서 직급별로 진행됐다. 신기술 공법과 각 현장에서 발굴한 우수사례에 대해서 교육하여 현장 근로자의 직무 능력 향상을 이끌었다. 상생·소통·협력 강화를 위해서 임직원 간의 협력 관계 개선과 리더십 향상 교육을 진행했다. 육체적·정신적 스트레스를 받는 현장 임직원 개인의 심리적 회복을 돕기 위한 다양한 프로그램도 병행했다.

업무 중 받는 스트레스 관리 요령 교육도 함께 진행했다. 바쁘게 돌아가는 근무 중 발생하는 스트레스 관리를 위해 효과적인 명상 방법과 사무실에서도 간단하게 실천할 수 있는 요가 동작 및 체형 불균형을 야기하는 자세 교정 방법을 직원들은 배웠다. 또 명화를 보며 예술적 감상과 공감을 통해 타인의 감정과 삶을 이해하는 시간도 함께 가졌다.

반도건설은 각 현장 근로자를 대상으로 심혈관 질환에 대한 상담을 받고 상태 이상이 의심되는 근로자가 전문 의료기관에서 검진을 받게끔 안내하는 심혈관 질환 예방 활동도 펼치고 있다. 건설 현장에서 발생하는 안전사고의 경우 안전수칙 위반이나 안전시설 부실이 원인일 때도 많지만 근로자의 건강 이상으로 인한 2차 사고 발생의 비율도 적지 않다. 이와 관련 동절기 추운 날씨로 인해 발생 가능성이 큰 심혈관 질환에 대해 집중 점검하고 가능성이 발견된 근로자의 예방 및 치료 활동을 안내했다.

이정렬 반도건설 시공부문 대표는 “시공 품질 및 현장 업무 효율 개선을 위해서는 개인의 직무 능력은 물론 상호 시너지를 발휘할 수 있는 협동 체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “신기술 공법과 우수사례 교육을 통해 전체 품질 개선을 이끄는 동시에 임직원의 스트레스 및 건강관리부터 팀워크 강화까지 함께 병행하는 기회를 앞으로도 꾸준히 만들어갈 계획”이라고 말했다.