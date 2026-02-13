울주 거주 농업인·생산자단체 등 대상 27일까지 군, 읍·면 행정복지센터 접수

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 농촌의 고부가가치 창출과 지역경제 활성화를 위해 오는 27일까지 2026년도 6차산업 분야별 지원사업 대상자를 모집한다.

신청 대상은 울주군에 주소 또는 사업장을 둔 농업경영체로서 6차산업 인증을 받았거나 인증을 준비 중인 농업인, 농업 법인, 농업 관련 생산자단체, 소상공인, 협동조합, 사회적기업 등이다.

공모 분야는 ▷6차산업 활성화 지원사업 ▷6차산업 예비사업자 기반조성 지원사업 ▷6차산업 예비사업자 유통채널 지원사업 등 3개 분야로 4억2000만원을 지원한다.

사업 대상자로 선정되면 ▷가공시설·체험장 설치 및 개보수 ▷제조·가공 기계·장비 구입 ▷신제품 및 디자인 개발 ▷온라인 홍보 비용을 지원받는다.

사업 신청은 울주군청 농업정책과 또는 읍·면 행정복지센터 산업팀을 방문하거나 전자우편(suk2156@korea.kr)으로 하면 된다. 자세한 사항은 울주군청 누리집 ‘열린군정-일반공고’에 게시돼 있다.