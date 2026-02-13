근로자 지원 확대, 기업에는 고용유지지원금 상향 등

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 석유화학 국가산단과 포스코 광양제철소 공장이 있는 전남 여수와 광양시가 나란히 고용위기 선제 대응지역에 지정됐다.

전남도는 13일 “여수시와 광주 광산구 ‘고용위기 선제대응지역’ 기간을 6개월 연장하고, 광양시를 ‘고용위기 선제대응지역’으로 1년간 신규 지정된 것을 환영한다”고 밝혔다.

이번 지정으로 현장의 근로자와 기업 모두 실질적 지원을 받게 되는데, 근로자에게는 직업훈련비 상향(300→500만 원), 생활안정자금융자(2000만 원→2500만 원) 등의 혜택이 주어지고, 기업에는 고용유지지원금 지원비율 상향(휴업수당의 66.7%→80%) 등이 적용된다.

전라남도는 정부와 함께 고용 위기 극복을 위해 중소기업과 근로자에게 오는 2030년까지 1조 1000억원 규모의 구직 활동비와 취업수당, 그리고 이차보전과 기술･사업화비를 지원할 예정이다.

올해는 석유화학･철강 고용안정을 위해 근로자 복지비(40만 원) 등을 포함한 200억원 이상의 일자리 지원사업을 본격 추진한다.

아울러 여수 지역의 더 두터운 고용 안전망 구축을 위해 ‘고용위기 선제대응지역’이 ‘고용위기지역’으로 상향 지정될 수 있도록 정부와 긴밀히 협력해 나갈 방침이다.

4조 6000억 원 규모의 ‘석유화학･철강산업 대전환 메가 프로젝트’도 올해부터 본격 가동하고, 지난해 12월 제정된 특별법을 토대로 ‘CCUS 클러스터’와 ‘청정수소 산업벨트’ 조성 등을 속도감 있게 추진해 주력산업에 새로운 활력을 불어넣을 계획이다.