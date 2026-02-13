BOF, 6월 27~28일 ‘BIG콘서트’ 개최 SM C&C, 프로그램 기획 등 운영 전반 총

[헤럴드경제=박지영 기자] SM C&C가 부산관광공사, 놀유니버스와 손잡고 ‘2026 부산원아시아페스티벌(Busan One Asia Festival, BOF)’ 2년 연속 공동 주관에 나선다.

SM C&C는 지난 12일 경기도 성남시 10X타워에서 부산관광공사, 놀유니버스와 ‘2026 BOF’ 성공 개최와 글로벌 관객 유치, 티켓 판매·운영을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 홍준화 SM C&C 광고사업부문 대표, 이정실 부산관광공사 사장, 이철웅 놀유니버스 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

올해로 10회째를 맞는 2026 BOF는 부산시가 주최하고, SM C&C와 부산관광공사가 공동 주관한다. 여기에 놀유니버스가 공식 스폰서로 새롭게 합류한다. BOF는 오는 6월 20일 부산 화명생태공원에서 피크닉 형태의 ‘파크콘서트’를 시작으로, 27~28일 양일간 부산 아시아드 경기장에서 ‘BIG콘서트’를 열고 전 세계 팬들을 맞이할 예정이다.

SM C&C는 프로그램 기획·연출 및 현장 운영 전반을 총괄한다. 다년간 축적한 대형 콘서트 제작 노하우와 아티스트 네트워크를 기반으로 역대 최대 규모이자 최고 수준의 무대를 선보인다는 목표다. 부산관광공사는 국내외 홍보·마케팅과 관광객 유치를 맡고, 놀유니버스는 비짓부산패스 등 기존 부산 주요 여행 상품과 연계한 패키지를 기획·판매해 관광 활성화를 지원한다.

3사는 이번 협약을 통해 BOF의 콘텐츠 경쟁력을 강화하고, K-컬처를 기반으로 한 글로벌 관광객 유치 확대에 주력할 방침이다.

홍준화 SM C&C 광고사업부문 대표는 “수년간의 파트너십과 탄탄한 인적·물적 인프라를 기반으로 부산의 고유한 매력과 K-컬처가 결합한 독보적인 글로벌 페스티벌 브랜드를 완성하겠다”며 “압도적인 규모감과 완성도 높은 기획력으로 SM C&C의 역량을 입증하겠다”고 말했다.

이정실 부산관광공사 사장은 “BOF 10회를 맞는 뜻깊은 해에 글로벌 여행 플랫폼과 협력하게 돼 의미가 크다”며 “BOF가 단순한 축제를 넘어 부산 관광 전반의 활성화를 이끄는 핵심 콘텐츠로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.

이철웅 놀유니버스 대표는 “한류의 인기를 인바운드 관광시장 성장으로 잇는 데 적극 나서고 있으며, BOF가 글로벌 축제로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.