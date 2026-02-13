‘이민단속 총 책임자 “작전 종료 제안에 트럼프 대통령 동의” 미국 시민 2명 총격 사망으로 비난 여론 격화

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 도널드 트럼프 행정부가 2명의 민간인 사망자를 내 거센 반발을 일으켰던 미네소타주의 이민단속 작전을 종료한다.

AP통신 등에 따르면 트럼프 행정부의 이민단속 총 책임자인 톰 호먼은 12일(현지시간) 미네소타주 미니애폴리스에서 기자회견을 열어 “우리의 노력으로 이제 미네소타는 범죄자들에게 ‘성역 주(州)’로 여겨지던 상태에서 한층 벗어났다”며 “트럼프 대통령에게 이 작전 종료를 건의했고, 대통령은 동의했다”고 밝혔다.

호먼은 “이번 주 이미 상당한 규모로 (연방요원) 인원이 감축되고 있으며, 이는 다음 주까지 계속될 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 행정부는 지난해 12월 ‘메트로 서지 작전’을 개시한다며 미네소타주 일대에 약 3000명 규모의 연방 단속 요원을 투입해 불법 이민자 단속을 해왔다. 그러나 정작 그 과정에서 르네 니콜 굿과 알렉스 프레티 등 미국 시민권자인 민간인 2명이 단속 요원의 총격에 숨지면서 비난 여론이 거세게 일었다. 트럼프 대통령은 현장 책임자를 호먼으로 교체하는 등 수습을 시도했지만, 미네소타는 물론 전국적으로 반(反)이민 정책 시위가 확산했다. 트럼프 행정부는 빗발치는 비난 여론을 의식해, 미네소타의 이민자 단속 작전을 서둘러 마무리 한 것으로 보인다.

연방 당국에 따르면 미네소타 미니애폴리스-세인트폴 광역권을 중심으로 진행된 이번 대규모 이민 단속 작전에서 4000명 이상이 체포됐다.

트럼프 행정부는 체포된 사람들이 ‘위험한 범죄자 신분의 불법 체류자’들이라고 주장했다. 그러나 AP통신에 따르면 범죄 전력이 없는 사람들과 어린이, 미국 시민들도 다수 체포됐다.

호먼은 이날 기자회견에서 미네소타주 교도소에 수감된 불법 체류자들에 대한 연방 당국의 접근성을 확대하는 방안을 마련했고, 주 당국과 생산적인 논의가 이뤄졌다고 설명했다.

그러나 언론의 평가는 다르다. 뉴욕타임스(NYT)는 ‘작전 종료’ 선언에 따른 실질적 효과는 다소 불분명하다고 지적했다. 호먼이 지난 4일에도 약 700명의 요원을 미네소타주에서 철수하겠다고 밝혔지만, 많은 지역 주민과 지역 당국자들은 연방 요원들이 여전히 곳곳에 배치돼 있고 대규모 작전이 계속 진행 중인 것으로 느끼고 있다는게 NYT의 전언이다.