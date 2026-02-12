환경·안전·복지 3대 생활현장 하루에 4곳 점검…“명절 전 빈틈 없게”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 설을 앞둔 12일 환경·안전·복지 현장을 차례로 돌며 ‘설 종합대책’의 빈틈을 메웠다고 밝혔다.

구청장 일정표엔 ‘현장 점검’이라 적혀 있었지만, 그날의 시작은 점검보다 ‘같이 하는 일’에 가까웠다. 연휴 기간 사람과 이동이 늘어나는 만큼 불편과 위험도 미리 걷어내겠다는 취지였다.

첫 장면은 청량리역 광장이었다. 귀성객과 상인, 장바구니를 든 주민들이 뒤섞이는 곳이라 명절이면 쓰레기도 한꺼번에 늘어난다. 이필형 구청장은 환경공무관들과 함께 빗자루를 들고 바닥을 쓸고, 구석에 쌓인 폐기물을 직접 주워 담았다. 작업복 차림의 공무관들이 봉투를 들고 오가자, 지나던 주민이 “수고 많으세요” 하고 인사를 건네기도 했다. 청량리역 광장뿐 아니라 이면도로와 골목길, 산책로처럼 ‘손이 덜 닿는 구역’을 중심으로 정비가 이어졌다. “여긴 자주 막히죠?” “오늘은 특히 많네요.” 짧은 말들이 오가고, 손은 멈추지 않았다. 보고서의 ‘정비 완료’라는 한 줄보다 같은 속도로 움직인 땀이 먼저 남는 자리였다.

대청소가 끝나자 발걸음은 공사장으로 옮겨졌다. 들뜬 명절 분위기만큼 현장 긴장이 풀리기 쉬운 때라서다. 구(舊) 청량리정신병원 부지에 들어서는 시립동대문노인종합복지관 건설 현장에서 이 구청장은 공정 진행과 안전관리 실태를 확인했다. 토질·기초 기술사와 건축사 등 외부 전문가도 동행했다. 굴착공사장을 집중 점검하며 가설 구조물 안전성, 화재 예방 관리, 동절기 작업 환경, 안전 장비 착용 여부를 하나하나 살폈다. 구는 “명절 전후일수록 기본 수칙 점검이 중요하다”고 설명했다. 누군가에겐 복지관이 완공될 ‘미래’지만, 누군가에겐 오늘을 무사히 건너야 하는 ‘현재’이기도 하다.

일정이 ‘민생’으로 접히는 지점은 고시원이었다. 이 구청장은 입주 1인가구들과 약식 간담회를 열어 난방·위생·안전 같은 생활 불편을 직접 들었다. “괜찮다”고 말하며 넘겼던 사소한 불편들이 하나씩 나오자, 그는 “몸의 불편만큼 마음의 고립이 더 오래 간다”고 말했다. 관내 복지관, 서울마음편의점, 1인가구지원센터 등 이용 가능한 자원을 차근차근 안내하며 “자꾸 밖으로 나와 사람을 만나 달라”고 권유했다. 자존감이 무너지면 고립이 깊어지고, 고립이 길어질수록 도움을 청하는 문턱이 높아진다는 당부도 덧붙였다.

민생 행보의 끝은 노숙인복지시설 가나안쉼터였다. 이 구청장은 숙소와 식당 등 운영 공간을 둘러보고 입소자들과 짧게 눈을 맞춘 뒤 “보호에서 끝나지 않고 자활과 자립으로 이어져야 한다”고 강조했다. 복지시설·자립시설·자활센터 그리고 구청이 따로 움직이는 것이 아니라 서로 연결돼야 길이 열린다는 메시지였다.

동대문구는 “설은 모두에게 같은 길이의 연휴가 아니다”라고 했다. 누군가에겐 가족이 모이는 시간이지만, 누군가에겐 더 외로운 기간이기도 하다. 청량리역의 빗자루, 공사장의 안전모, 고시원 문 앞의 대화, 쉼터에서 건넨 격려가 한 줄로 이어진 이유는 ‘깨끗하게’보다 ‘안전하게’, ‘안전하게’보다 ‘외롭지 않게’라는 방향을 향해서였다. 이 구청장은 “구민 안전이 최우선”이라며 “연휴 동안에도 생활 불편과 안전 사각지대를 빈틈없이 챙기겠다”고 말했다.