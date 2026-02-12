철도 서비스 확충 통한 지역균형성장 도모

[헤럴드경제=양영경 기자] 부산 도시철도 ‘정관선’ 신설을 포함한 3개 사업이 예비타당성조사(예타) 문턱을 넘어섰다.

기획예산처는 12일 임기근 장관 직무대행 차관 주재로 열린 재정사업평가위원회에서 부산도시철도 노포정관선(1단계) 등 3개 사업의 예타 통과를 의결했다고 밝혔다.

부산도시철도 노포정관선 사업은 부산 정관읍 월평리에서 정관신도시를 거쳐 좌천역까지 노면전차를 건설하는 내용이다. 정관신도시의 교통 수요에 대응하고 동해선 및 부산~양산~울산 광역철도와의 연계를 통해 부산·울산 거점 간 광역철도망 확충과 지역 균형발전에 기여할 것으로 기대된다.

또 동해선 삼척~강릉 고속화 사업도 예타를 통과했다. 강원 삼척시·동해시·강릉시 구간에 준고속철도망을 구축해 영동 지역의 철도 서비스 개선과 이동 편의 향상에 도움이 될 전망이다.

이와 함께 상습 홍수 피해가 발생하는 목감천에 저류지를 설치하는 ‘목감천 치수대책(2단계)’ 사업도 예타 문턱을 넘었다. 경기도 광명시·시흥시와 서울 구로구 일대의 치수 안전도를 높여 국민 안전 확보와 재산 보호에 기여할 것으로 예상된다.

예타를 통과한 사업들은 주무부처의 후속 절차를 거쳐 본격적으로 추진될 예정이다. 임 직무대행은 “지역 균형성장과 국민 안전 등 국가적 과제에 대응하기 위해 예타 등 관련 조사를 신속히 진행하고 있다”고 강조했다.