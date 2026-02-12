매장 규모 2배 확장 및 고객 편의 중심 동선 개선 뷰티레스트 블랙 등 인기 라인업 대거 전면에 배치

[헤럴드경제=최은지 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 ‘시몬스 롯데백화점 일산점’을 리뉴얼 오픈하며 경기 북부권 공략에 박차를 가한다. 대규모 주거 단지가 밀집한 배후 수요를 겨냥해 매장 규모를 기존 대비 2배 이상 키우고 쇼핑 편의성을 극대화한 것이 특징이다.

12일 시몬스에 따르면, 이번 리뉴얼이 진행된 롯데백화점 일산점은 라페스타, 웨스턴돔 등 일산 대표 상권과 인접해 유동 인구가 풍부한 핵심 입지에 자리 잡고 있다. 특히 인근에 운정자이 시그니처, 더샵 일산 퍼스트월드 등 대단지 아파트가 위치해 이사와 혼수를 준비하는 예비부부 및 가족 단위 고객의 발길이 잦은 곳이다.

롯데백화점 일산점 8층에 위치한 매장에서는 시몬스의 최상위 라인인 ‘뷰티레스트 블랙’의 스테디셀러 ‘로렌’을 비롯해, 업계 메가히트 컬렉션인 ‘뷰티레스트’의 인기 모델인 젤몬, 에디슨, 윌리엄 등을 직접 체험할 수 있다. 최근 출시된 트윈슈퍼싱글(TSS) 전용 프레임 ‘하우티’와 감각적인 디자인의 신제품 프레임들도 함께 진열되어 최신 침실 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있다.

기술력과 안전성도 대폭 강화했다. 시몬스는 최근 포스코산 경강선에 ‘바나듐(VANADIUM)’을 적용한 신규 뷰티레스트를 선보이며 내구성을 반영구적 수준으로 끌어올렸다. 또한 국내 브랜드 중 유일하게 ▷라돈·토론 안전제품 인증 ▷난연 매트리스 생산 ▷친환경 인증 ▷UL그린가드 골드 인증 등 ‘4대 안전 키워드’를 준수하며 안전에 민감한 소비자들을 공략하고 있다.

시몬스는 이번 리뉴얼을 기념해 구매 고객 대상 사은품 증정 및 ‘홈 스위트 홈’ 프로모션 혜택을 제공한다. 아울러 직장인들을 위해 매주 수요일 저녁 퇴근 후에도 제품을 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’를 운영하며 고객 밀착형 서비스를 이어가고 있다.