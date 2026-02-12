20~27일 오키나와서 KBO 구단과 6경기

[헤럴드경제=조용직 기자] 올 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에 대비해 일본 오키나와에 훈련 캠프를 차리는 대한민국 국가대표팀의 평가전 일정과 중계가 확정됐다.

12일 KBO에 따르면 대표팀은 이달 20일 삼성과의 경기를 시작으로 21일과 23일은 한화, 24일 KIA, 26일 삼성, 27일 KT까지 4개팀과 총 6경기를 치른다.

이번 평가전은 3월초 오사카에서 열리는 WBC 공식 연습경기와 본 대회에 앞서 선수들이 페이스를 조절하고 컨디션을 끌어올릴 수 있는 기회를 마련하기 위해 마련됐다. KBO 관계자는 “선수 보호와 컨디션 유지에 무게를 두고 있는 만큼 정규 이닝보다 단축해서 진행될 예정이며, 경기 이닝은 현장 상황에 따라 변동될 수 있다”고 전했다.

이번 평가전 전 경기는 지난해 11월 열렸던 2025 네이버 K-베이스볼 시리즈를 유무선 생중계했던 네이버의 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’과 KBO 유튜브를 통해 생중계 될 예정이다. 또한 KBSN 스포츠, MBC 스포츠플러스, SPOTV를 통해서도 라이브로 시청 가능하다.