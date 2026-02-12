유휴지 활용해 태양광발전소 설치 올해 5곳, 2030년까지 50곳 확대 발전 수익은 마을기금…“일거양득”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 마을회관 지붕과 저수지 등 유휴부지에 태양광발전소를 설치·운영해 그 수익을 마을 발전기금으로 활용하는 ‘울산 햇빛마실 조성 사업’을 시행한다.

김두겸 울산시장은 12일 프레스센터에서 기자회견을 가지고 5개 구·군 1652개 통·리를 대상으로 신청을 받아 올해 안으로 5곳에 총 1㎿ 규모의 태양광발전소를 설치하고 오는 2030년까지 50곳 15㎿ 규모로 확대하는 ‘햇빛마을 조성 사업’을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 마을회관 지붕과 주차장, 저수지 등 유휴부지와 농지를 활용해 태양광 시설을 설치해 에너지를 확보하고, 발전 수익은 마을 발전기금으로 주민 복지와 지역 현안 해결에 쓰는 방식으로 추진된다. 이에 따라 이 사업이 에너지 자립률 제고와 지역 공동체의 안정적인 수익 창출 모델로 이어질지 주목된다.

울산시는 이번 사업의 원활한 추진을 위해 중앙·지방 에너지 대전환 협의회를 정례화하고, 실무협의회를 수시로 열어 추진 상황을 점검해 나갈 계획이다. 또 낙동강유역환경청, 한국에너지공단, 전기안전공사 등과 함께 민관합동 현장지원단을 구성해 인허가와 환경 관련 애로사항도 해결한다.

우선 다음달까지 5개 구·군이 참여하는 ‘울산 햇빛마실 추진 협의회’를 구성하고, 가용 부지 발굴을 위해 대곡댐·사연댐·대암댐·선암댐 일대와 저수지 87곳, 농지 약 880만평에 대한 점검에 들어간다.

울산시는 설비 투자비의 최대 85%를 연 1.75% 금리로 지원하고, 부동산 담보가 부족한 마을을 위해 태양광 동산담보 대출 상품도 금융권과 함께 개발할 계획이다.

울산시는 이번 사업을 기반으로 오는 2030년까지 재생에너지 1GW 보급을 달성하고, 2031년부터는 부유식 해상풍력 발전단지 운영을 통해 재생에너지 생산량을 대폭 확대한다는 계획이다.

김두겸 울산시장은 이날 기자회견을 통해 “에너지 대전환은 피할 수 없는 시대적 과제로, 울산시가 ‘울산 햇빛마실 조성 사업’을 통해 재생에너지 확산에 앞장서서 울산을 국내 최대의 제조업 도시에서 AI 수도이자 대한민국 에너지 수도로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.