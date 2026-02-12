니신트 상하비 비자 APAC 디지털커런시 총괄 스테이블코인 주제 미디어 세션 진행 미국서 론칭한 ‘온체인 파이낸스’ 아시아도 접목 “스테이블코인 발행·민팅·소각까지 가능”

[헤럴드경제=유동현 기자] “비자는 자체적으로 토큰화할 수 있는 솔루션을 보유하고 있습니다”

니신트 상하비(Nischint Sanghavi) 비자(VISA) 아시아태평양 디지털커런시 총괄은 12일 서울 중구에서 스테이블코인을 주제로 한 간담회를 통해 비자가 최근 선보인 ‘온체인 파이낸스’ 기능을 이 같이 밝혔다.

온체인 파이낸스는 비자의 스테이블코인 발행 지원 서비스다. 니신트 총괄은 “(온체인 파이낸스를 통해) 스테이블코인 발행뿐만 아니라 ‘민팅’(디지털자산 생성 프로세스) 그리고 소각까지도 가능한 상태”라며 “스페인 BBVA(빌바오 비스카야 아르헨타리아 은행)와 협력해서 이 은행이 유로화 스테이블코인을 발행하는 데 지원하고 있다”고 설명했다. 이어 “(온체인 파이낸스는)미국에서 최근에 런칭한 서비스다. 아시아 태평양 지역에도 곧 도입할 계획이다”고 부연했다.

스테이블코인을 필두로 중개 과정의 필요성을 줄이는 ‘블록체인 금융’이 확산하면서 비자는 새로운 먹거리를 고민하고 있다. 온체인 파이낸스는 비자가 스테이블코인 발행 과정에서 역할을 강화하는 의도로 풀이된다. 이 일환으로 법정화폐와 스테이블코인 간 변환 서비스도 제공하고 있다. 니신트 총괄은 “고객이 스테이블코인으로 지불 하면 이를 이용해 다양한 통화로 전환해 제공해주기도 한다”며 “반대로 고객이 법정화폐로 지불하면 이를 스테이블코인으로 전환해서 지급하는 방식도 있다”고 설명했다.

비자는 스테이블코인 등 디지털자산 유통과정에서도 ‘지급결제 네트워크’ 기능을 주도하겠다고 밝혔다. 니신트 총괄은 “스테이블코인 시대에도 고객이 선호하는 지급결제 네트워크의 역할을 하려 한다”며 “은행이나 매입사 그리고 핀테크 스테이블코인 발행사 외에도 여러 주체가 있지만, 이 같은 고객이 생태계에 참여할 수 있도록 비자 역시 먼저 참여하는 역할을 하고자 한다”고 했다.

카드사의 중개 과정이 위협받을 수 있다는 일각의 관측에 대해 니신트 총괄은 “비자는 네트워크사로서 새로운 지불이나 결제 기술이 생겨난다면 항상 이를 도입하고자 노력하고 있다”며 “네트워크를 개선해 줄 수 있는 기회라고 보고 있지, 이를 도전이라 보고 있지 않다”고 밝혔다. 이어 “스테이블코인도 마찬가지다. 궁극적인 목표는 고객에게 안전하고 법을 준수하면서 용이한 사용 경험을 제공하는 것”이라며 “지금 카드를 통해 지불하듯, 지불 과정에서 신뢰가 스테이블코인에서도 느낄 수 있도록 하고자 한다”고 설명했다.

실시간 정산이 가능한 블록체인 금융에서도 비자의 장점은 지속될 거라고도 밝혔다. 니신트 총괄은 “중간자 역할을 한다고 해서 상시·실시간 거래가 가능한 스테이블코인과 블록체인 기반 거래가 달라지지 않는다”며 “비자 네트워크를 통해 45억달러에 달하는 자금을 이동을 시키고 있는데, 여기에 스테이블코인 도입을 통해 거의 실시간적으로 가능해진다는 이점이 있다”고 설명했다. 특히 “모든 플레이어들이 하나로 통합되기 위해서는 비자와 같은 네트워크사가 필요하다”며 “소비자 입장에서도 편하게 스테이블코인, 법정 통화 등 어떤 수단으로든 지급결제 하기 위해선 (비자)가맹점에서 지도하는 만큼 비자와 같은 네트워크가 (스테이블코인 시대에도) 필요하다”고 강조했다.