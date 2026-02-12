광진문화예술회관 내 생활문화 공간 조성… 다목적실·대연습실 등 갖춰 연습·공연 등 시설 대관과 음악교실 등 문화 프로그램 운영 상반기 시범 운영 거쳐 정식 운영… 지역 문화 거점으로 육성 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 주민 누구나 일상 속에서 문화예술 활동을 즐길 수 있는 ‘광진생활문화센터’(능동로 76)를 2월 10일 개관하고 시범 운영을 시작했다.

광진생활문화센터는 지난해 광진구의회의 신청사 이전으로 발생한 유휴공간을 시설 본래의 목적에 맞게 활용하기 위해 조성됐다. 광진문화예술회관 문화동 5층과 6층, 총 942.5㎡ 규모의 공간이 리모델링을 거쳐 지역 예술가와 주민을 위한 열린 공간으로 탈바꿈했다.

센터 내에는 문화 활동과 교육 프로그램 등을 폭넓게 운영할 수 있는 다양한 활동 공간을 갖췄다. ▲다목적실 ▲강의실 ▲대연습실 ▲사무공간 ▲회의실을 비롯해 주민들이 자연스럽게 교류할 수 있는 ▲마주침공간 등이 마련돼 동아리및 예술단체의 활동과 연습, 소규모 모임이 가능하다.

특히 구의회 본회의장이었던 대연습실은 오케스트라, 무용, 뮤지컬 등 다양한 장르의 대규모 단체가 연습할 수 있는 특화 공간으로 구성했다. 소규모 음악회 공연도 가능해 지역 내 생활예술 동아리와 문화 단체의 활용도가 높을 것으로 기대된다.

다양한 문화 프로그램도 함께 추진한다. 음악과 악기 교실, 요리·베이킹 강의, 공예·손수 제작, 일일 강좌, 청소년·가족 대상 과정 등 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 체험·교육 활동이 운영될 예정이다. 오는 2월 26일부터는 우쿨렐레, 하모니카, 오카리나 등 초중생을 위한 음악교실이 준비돼 있다.

또한, 구는 지역 대학과 기관 등과 연계한 프로그램 개발과 협업을 추진해 지역 자원을 활용한 생활문화 콘텐츠를 발굴하고 확대해 나갈 계획이다.

센터는 문화시설로서의 전문성을 확보하고 안정적으로 사업을 추진하기 위해 광진문화재단이 운영을 맡는다. 상반기 동안 시설환경과 체계를 점검하고, 하반기부터 정식 운영한다.

김경호 광진구청장은 “광진생활문화센터는 주민이 일상에서 문화예술을 배우고 즐기며 서로 소통할 수 있는 참여형 복합 문화 공간”이라며 “앞으로도 공간 운영과 프로그램을 지속적으로 보완해 지역 문화의 저변을 넓히는 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.