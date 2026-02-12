[헤럴드경제=이원율 기자]소피아 커크비(미국·24)의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 시작 전 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 수는 2만3000여명이었다. 그런데, 올림픽 개막 이후 현재는 3만명 가까이로 껑충 뛰었다. 모두의 시선을 사로잡을 만큼 엄청난 경기력을 보였다고는 할 수 없었다. 커크비는 루지 여자 2인승에서 5위를 기록했다. 그럼에도 패션 전문지 위민스 헬스, 영국 매체 데일리 메일 등이 커크비의 행보를 대서 특필했다. 이유는 무엇일까.

12일 관련 업계에 따르면 2001년생의 소피아는 자신을 ‘가장 매력적인 미혼 여성’(most-eligible bachelorette)으로 포장해 스스로를 홍보하고 있다. 올림픽 공식 SNS에서도 ‘커크비가 루지 종목에서 성공과 사랑을 찾고 있다’고 소개할 정도다.

커크비를 소개한 매체들의 보도에 따르면 커크비는 미국에서 이탈리아로 오기 전 자신의 SNS에 ‘올림픽 선수촌에서 가장 매력적인 싱글 여성이 내일 도착한다’는 글을 올렸다. 일종의 ‘공개 구애’에 나선 격이었다. 커크비는 “밸런타인데이를 앞두고 정말 상냥하고 예의바른 사람과 즐거운 데이트를 하고 싶다”며 “선수 중 짝을 찾지 못하면 팬과의 데이트에도 열려있다”고도 했다.

열심히 홍보한 결과는 어떻게 나왔을까.

커크비는 현지 매체들과의 인터뷰에서 “600건 넘는 연락을 받았고, 밸런타인 데이인 14일에는 두 건의 데이트 약속을 잡았다”며 성과를 자랑했다. 그는 “선수들의 연애 세계는 어떤지, 빡빡한 일정에도 로맨틱한 느낌을 유지하려는 노력 등을 (SNS에)공유할 것”이라고 했다.

커크비는 이번 성과로 만족하지 않았다. 커크비는 “더 많은 데이트 약속도 잡을 수 있다”며 “대부분 연락은 팬들로부터 왔고, 올림픽 출전 선수와 만날지도 모른다”고 했다. 이어 “선수들은 다 각자 경기에 전념해야 하지만, 굉장히 사교적인 분위기이기도 하다”며 “친근한 에너지가 넘치고, 서로 새로운 만남에 설렌다”고 선수촌 분위기도 전했다.