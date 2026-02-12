- 조달청, 상반기 중 약 80%를 발주…조달기업 경영 및 경제활력 회복 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 12일 중앙정부, 지방정부, 공공기관의 2026년 물품․용역․공사 발주계획 85.6조원을 집계·발표했다.

이번에 조달청이 발표한 발주계획은 조달기업들이 사업계획 수립, 원자재 및 인력 확보 등 미리 입찰 참여를 준비할 수 있도록 각 수요기관이 나라장터에 등록한 발주정보를 집계한 것이며, 올해 발주계획 규모는 역대 최대 수준이다.

전체 발주계획의 약 80% 수준인 68조 3900억원 규모의 공공조달사업이 상반기에 발주(공고, 입찰, 계약 등)될 예정이며, 이러한 공공조달사업의 신속한 집행은 경기회복에 도움을 줄 것이란 기대다.

백승보 조달청장은 “대내외 경제 여건의 불확실성이 지속되는 상황에서 공공조달사업을 최대한 신속하게 발주함으로써 조달기업에 안정적인 판로를 제공하고, 경제의 활력을 높이는데 도움을 주고자 한다”고 밝혔다.

구체적인 공공분야 물품․용역․공사의 사업명, 발주기관, 발주시기, 예산금액, 계약방법 등 상세 내용은 나라장터에 접속해 조회할 수 있다. 다만, 실제 발주되는 시기와 규모는 계획과 다소 차이가 있을 수 있으므로 입찰참여 시에는 해당 입찰공고를 확인할 필요가 있다.