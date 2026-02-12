경남아너스빌·우방아이유쉘 신축단지에 홈닉 도입

[헤럴드경제=윤성현 기자] SM그룹 건설부문이 삼성물산 건설부문의 스마트 홈플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’과의 기술협력을 통해 주거 서비스 고도화에 나선다고 12일 밝혔다.

SM그룹 건설부문은 11일 서울 서대문구 SM그룹 신촌사옥에서 삼성물산 건설부문과 스마트 주거 서비스 및 기술교류를 위한 양해각서를 체결했다. 이날 협약식에는 임동복 SM그룹 건설부문장, 이기동 경남기업 대표이사, 김광현 경남기업 설계팀장, 이주용 삼성물산 DxP사업부장, 지소영 삼성물산 H&B플랫폼사업팀장, 권용덕 삼성물산 Homeniq사업그룹장이 참석했다.

삼성물산이 2023년 8월 선보인 ‘홈닉’은 다양한 사물인터넷(IoT) 기반 기기와 가전을 하나의 애플리케이션에서 통합 제어할 수 있는 올인원 홈플랫폼이다. 관리비 납부, 주차 등록, 커뮤니티 시설 예약 등 입주민을 위한 실용적 기능도 갖췄다.

협약에 따라 SM그룹의 ‘경남아너스빌’ 및 ‘우방아이유쉘’ 신축 아파트 단지에 홈닉 플랫폼이 본격 적용된다. 입주민들은 홈 IoT 제어, 공지 확인, 에너지 사용 관리 등 스마트 기능을 통해 향상된 주거 편의를 경험할 수 있다. 양측은 AI 기반 주차 시스템, 층간소음 저감 등 다양한 분야의 기술 협력도 이어갈 방침이다.

임동복 SM그룹 건설부문장은 “이번 협력을 통해 스마트 주거의 차별화를 실현하고, 고객에게 미래가치를 제시하는 주거환경을 제공하겠다”고 밝혔다. 이어 “올해 경영방침인 ‘끊임없는 혁신과 변함없는 신뢰’에 맞춰 업계를 선도하는 기술가치를 창출해 나가겠다”고 강조했다.

이주용 삼성물산 DxP사업부장은 “다양한 건설사 협업으로 검증된 홈닉 서비스를 SM그룹 고객들에게도 충실히 제공할 것”이라며 “이번 협력이 홈플랫폼 생태계 확장에 기여하길 기대한다”고 말했다.