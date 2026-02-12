[헤럴드경제=함영훈 기자] 필리핀 주요 도시에 한국어 관광경찰이 배치되는 등 필리핀 정부의 한국인 관광객 보호 조치가 확대된다.

12일 필리핀 관광부에 따르면, 이번 정책은 세부에서 열린 아세안 관광 포럼 2026 (ASEAN Tourism Forum 2026) 기간 중 열린 양국 고위급 관광 협의를 계기로 추진됐으며, 한국어 응대 관광경찰 운영, 긴급 대응 시스템 개선, 관광객 지원 인프라 확대가 핵심이다.

한국어 소통이 가능한 관광경찰은 세부 (Cebu), 보라카이(Boracay), 팔라완 (Palawan), 보홀 (Bohol), 다바오 (Davao), 클락 (Clark) 등 한국인 방문 수요가 높은 주요 관광지에 우선 배치된다. 해당 지역들은 국제 접근성과 리조트·레저 시설 밀집도를 고려해 선정됐다.

필리핀 관광부 얼윈 발라네(Erwin F. Balane) 한국 지사장은 “한국은 필리핀 관광 산업에서 매우 중요한 시장이며, 이번 조치는 단순한 안전 관리 차원을 넘어 한국인 여행객이 보다 안심하고 필리핀을 경험할 수 있도록 하기 위한 장기적 투자” 라며, “현장 대응력 강화와 언어 지원 확대를 통해 여행 중 발생할 수 있는 불편을 최소화하고, 보다 신뢰할 수 있는 여행 환경을 만들어가고 있다”고 밝혔다.

아울러 관광객 지원 콜센터에도 한국어 상담 인력을 상주시켜, 여행 중 발생하는 각종 문의와 긴급 상황에 대해 실시간 지원 체계를 구축했다.

필리핀 정부는 이러한 대대적인 안전 강화 조치가 최대 인바운드 시장 중 하나인 한국 관광객 보호를 위한 전략적 결정이라고 설명했다. 단순한 방문객 수 확대가 아닌, 여행 경험의 질을 높이는 방향으로 관광 정책의 중심축을 이동시키겠다는 취지다.

특히 관광객 안전을 위한 사전 대응이 질적 성장의 핵심이라는 판단 아래, 관광경찰 대상 외국어 교육을 실시하고 있으며 향후 다른 주요 시장 언어로도 확대를 검토 중이다.

필리핀 당국은 아시아 국가 간 관광 경쟁이 심화되는 상황에서, 관광 자원과 인프라뿐 아니라 ‘안전’이 장기적인 경쟁력을 좌우하는 요소라고 강조했다. 보다 안전한 여행 환경이 결국 긍정적인 여행 경험과 재방문으로 이어진다는 판단이다.

필리핀 정부는 한국어 관광경찰 운영과 긴급 대응 체계 강화를 통해 한국인 관광객의 안전한 여행 환경을 조성하는 한편, 지방정부와 관광업계에도 협력을 요청하며 관광 신뢰 회복에 속도를 낼 방침이다.

필리핀은 7641개의 크고 작은 섬으로 이루어져 있는 서태평양에 위치한 동남아시아의 섬나라이다. 주요 지역으로는 마닐라, 세부, 보홀, 팔라완, 보라카이, 클락, 수빅 등이 있다.

연간 열대성 기후를 가지고 있으며, 해변, 열대 우림, 화산 활동으로 형성된 화산, 호수 등 다양한 자연 환경을 경험할 수 있다. 우리나라에서 필리핀까지의 비행 시간은 평균 3시간 30분 정도 소요된다.