[헤럴드경제=조용직 기자] 골프용품 유통기업인 골프존커머스는 지난 1월 골프존마켓 매장에서 고객들이 가장 많이 선택한 골프클럽 브랜드와 모델을 12일 발표했다.

이날 골프존커머스에 따르면 남성용 클럽 판매 순위에서 드라이버 판매 순위는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 핑 G440, 3위 테일러메이드 Qi35, 4위 캘러웨이 ELYTE, 5위 타이틀리스트 GT 순으로 집계됐다. 우드는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 핑 G440, 3위 테일러메이드 Qi35, 4위 타이틀리스트 GT, 5위 캘러웨이 ELYTE가 차지했다.

유틸리티는 1위 핑 G440, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 Qi35, 4위 스릭슨 ZXI 시리즈, 5위 캘러웨이 ELYTE 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 브리지스톤 V300 9, 2위 타이틀리스트 T-SERIES 4G, 3위 미즈노 JPX S30, 4위 테일러메이드 P8CB, 5위 미즈노JPX 925로 집계됐다.

여성용 클럽에서 드라이버 판매 순위는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 PRGR 24 SUPER EGG, 5위 테일러메이드 Qi35 순으로 집계됐다. 우드는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 24 글로리, 3위 테일러메이드 Qi4D, 4위 테일러메이드 Qi35, 5위 혼마 KIWAMI VI가 차지했다.

유틸리티는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 24 글로리, 3위 테일러메이드 Qi4D, 4위 혼마 KIWAMI VI, 5위 테일러메이드 Qi35 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 혼마 KIWAMI VI, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 테일러메이드 P790 25, 5위 마제스티 GOLD5로 집계됐다.

이외에도 골퍼들이 가장 큰 관심을 갖는 골프공 판매 순위 1위는 타이틀리스트 2025 PRO V1(V1X 포함)이 차지했으며, 2위 테일러메이드 TM 스트라이프, 3위 브리지스톤 TOUR B, 4위 스릭슨 25 소프트필, 5위 브리지스톤 E12 CONTACT B로 확인됐다.