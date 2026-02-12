선박 특화 CPS 보안 글로벌 경쟁력 확보

[헤럴드경제=박혜림 기자] AI 기반 보안 운영·분석 플랫폼 기업 ㈜이글루코퍼레이션이 미국선급(ABS)으로부터 ‘선내 시스템 및 장비의 사이버 복원력 공통규칙(UR E27)’ 인증을 추가적으로 획득했다고 12일 밝혔다.

이로써 이글루코퍼레이션은 국제선급연합회(IACS)의 정회원인 주요 국제 선급의 기술 검증을 연이어 통과하며, 글로벌 해사 보안 시장에서의 경쟁력을 확보했다. 앞서 이글루코퍼레이션은 프랑스선급(BV), KR(한국선급)의 인증을 획득한 바 있다.

뿐만 아니라 이글루코퍼레이션은 선박의 사이버 복원력 공통규칙(UR E26) 준수를 위한 공동개발프로젝트(JDP)를 통해 침투 테스트(Penetration Test) 지원 역량도 검증받았다. 이러한 기술력은 프랑스선급(BV)으로부터 UR E26 기본승인(AiP) ‘레벨 2(Level 2)’ 증서를 취득하며 입증됐다.

이글루코퍼레이션은 실제 현대LNG해운(HLS) 선박 현장에서 프랑스선급 입회하에 UR E26에서 요구하는 침투 테스트를 성공적으로 수행하며 이 증서를 획득했다. 최근 조선소와 해운선사가 선박 사이버 위협 대응의 핵심으로 침투 테스트 역량을 꼽고 있는 만큼, 이글루코퍼레이션은 제품 공급부터 보안 검증까지 아우르는 토털 해사 보안 체계를 제공할 것으로 기대된다.

이글루코퍼레이션은 현장 실증 경험과 검증된 솔루션을 앞세워 해사 보안 사업의 확장을 가속화하고 있다. 이글루코퍼레이션은 현대엘엔지해운의 최첨단 174K 큐빅미터(CBM)급 LNG 운반선인 ▷HLS 빌바오(HLS Bilbao)호 ▷푸트리 마양(Puteri Mayang)호 ▷현대 프린스피아(Hyundai Princepia)호 등 선박 3척에 선박 특화 보안 솔루션 ‘스파이더 오티 포 마리타임(SPiDER OT for Maritime)’을 구축하며, 국내 최초로 UR E27 규정을 준수한 선박 보안 실증 사례를 확보했다.

스파이더 오티 포 마리타임은 선박용 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션으로, 선박 내 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT) 자산을 유기적으로 통합해 자산 식별부터 위협 탐지·대응까지 포괄적인 보안 기능을 제공한다. 특히 IT 비전문가인 선원들도 직관적으로 보안 현황을 모니터링할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 “연이은 글로벌 선급 인증 획득을 통해 이글루코퍼레이션의 해사 보안 기술력을 객관적으로 입증받았다”며 “검증된 기술력과 노하우를 토대로 선박을 포함한 제조, 에너지 등 다양한 산업군을 아우르는 CPS 보안 선도 기업으로서의 입지를 강화해 나가겠다”라고 말했다.