[헤럴드경제=윤호 기자]국방부가 계엄 관련 의혹이 있는 것으로 파악된 주성운 지상작전사령관(대장)을 직무에서 배제하고 수사의뢰했다.
안규백 국방부 장관은 12일 ‘헌법존중 정부혁신 TF 활동결과’ 브리핑에서 “현 지작사령관, (계엄) 당시 1군단장의 계엄 관련 의혹을 식별해 금일부로 직무를 배제하고 수사를 의뢰했다”고 밝혔다.
입력 2026-02-12 11:25:12
“보일러 틀었다가 ‘날벼락’” 온 집안에 우글우글…때아닌 벌레 출몰에 ‘난리’ [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “겨울에 무슨 벌레가 나와” 언뜻 보면 낯선 형체의 벌레. 하지만 화장실 등에서 쉽게 볼 수 있는 벌레의 형체를 확대한 모습이다. 해당 벌레의 정체는 배수구 주변에서 보이는 ‘나방파리’. 흔히들 ‘초파리’, 혹은 ‘하루살이’로 알고 있지만, 완전히 다른 개체다. 이 벌레는 직접적인 유해성이 없다. 하지만 유달리 비위생적인 벌레다. 썩은 유기물 등 비위생적 환경에서 태어나, 세균 감염의 위험이 있다. 문제는 생존 자체가 어렵던 겨울철에도 출몰이 잦아지고 있다는 것. 기후변화로 겨울철 기온 상승이 지속되며, 월동 가능성이 높아진 영향이다. 무엇보다 이 시기, 집 안에서 나방파리가 보인다면 주의해야 한다. 난방으로 따뜻해진 실내 환경에 정착할 경우, 사계절 내내 생존하며 번식할 가능성이 있기 때문이다. 최근 종합환경위생기업 세스코(CESCO) 과학연구소는 이달 주의해야 할 해충으로 ‘나방파리’를 선정했다. 나방파리는 날개를 접었을 때 하트 모양이 되는 게 특징으
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.