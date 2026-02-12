[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽이 열기를 더해가는 가운데 대한체육회 공식 후원사들이 대한민국 선수단 ‘팀코리아’를 응원하기 위한 전방위 마케팅 활동에 나섰다.

12일 대한체육회에 따르면 국제올림픽위원회(IOC) 월드와이드 파트너인 삼성전자는 ‘갤럭시 S25 울트라’를 활용해 선수단의 공식 프로필 촬영을 진행, 선수별 특징을 살린 사진과 영상으로 대중의 이목을 끌었다.

맥주 부문 후원사인 오비맥주 카스는 ‘잊혀지지 않을 우리들의 이야기’ 캠페인을 전개 중이다. 밀라노 현지 코리아하우스에서 공식 만찬주를 제공하고 부스를 운영하는 한편, 국내에서도 메달 획득의 순간을 공유하며 응원 열기를 북돋운다.

CJ는 코리아하우스 타이틀 스폰서로 참여해 한국 문화를 알리는 데 앞장섰다. 현지 급식지원센터에 식자재를 공급해 선수들의 식단을 책임지고, 계열사인 올리브영을 통해 여행용 ‘K-뷰티 키트’를 선수단 전원에게 지급했다.

선수들의 컨디션 조절을 위한 지원도 이어졌다. 베스트슬립은 낯선 환경에서도 선수들이 깊이 잘 수 있도록 밀라노 현지 숙소에 매트리스와 침구류를 공수했다.

이 밖에도 네이버는 올림픽 특집 페이지를 통해 선수단의 사진과 영상을 게재했고, 우리금융그룹과 두나무(업비트)는 각각 아이유와 차준환 선수를 내세운 광고 및 이벤트를 통해 국민적 관심을 유도한다.

SK텔레콤과 파리바게뜨 역시 디지털 콘텐츠와 매장 내 홍보물을 통해 응원에 힘을 보탰다.

유승민 회장은 “공식 후원사들의 활동은 팀코리아의 도전과 올림픽의 가치를 국민께 전달하는 데 큰 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 후원사와의 파트너십을 바탕으로 선수단이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.